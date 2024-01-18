從爆紅到瀕死 NFT怎麼了？

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2021年的NFT在全球颳起一陣風潮，在高峰期的月交易額超過60億美元，數以千計的買家賣家都在交易這些數字資產，NFT風光無限；但到2024年，央行卻直言目前多數NFT恐已「一文不值」，強調NFT熱潮已退，且因泡沫化而瀕臨被宣告死亡的命運。在短短的三年內，NFT就熱潮不再，NFT未來還有潛力嗎？

什麼是NFT？

NFT（Non-Fungible Token）是指非同質化代幣，是託管於區塊鏈上的加密代幣，可用於代表數位資產，而較為世人耳熟人詳的比特幣、乙太幣則屬同質化代幣（Fungible Token, FT）。

NFT屬於數位加密貨幣的一種，被稱為「區塊鏈」數位帳本上的數據單位，透過密碼串接達到保護內容的文字紀錄，由於每個區塊都包含前一個區塊的加密雜湊、相應時間戳記及交易資料等資訊，也因此令NFT具備難以被竄改的特性，相較過去能被輕易複製的數位檔案，經轉化為NFT便能確保獨特性，並取得所有權證明。

NFT的非同質化定義意味著獨一無二的所有權，這些數位資產可以是藝術品、虛擬房地產、圖片、影片、音檔，甚至一則社群貼文等等創意作品，各種有形無形的事物的所有權都可以用NFT來表示。

非同質化的概念意味著，在NFT世界裡面無法透過交易獲得同等價值的東西。若以新台幣為例，每張百元鈔的價值都是相等的，透過交易可相互替代，對於民眾來說意義與價值都是一樣的。但若以政府建國百年發行的限量紀念百元鈔來說，由於年份及鈔票編號的獨特性，每一張紀念版的鈔票價值因此不同，也因而無法相互替代，這就是非同質化的概念。

據資料顯示，2014年紐約數位藝術家Kevin McCoy創作的作品－《量子》（Quantum），是有紀錄以來的第一件NFT藝術品，這件作品的Token ID便是「0」號，同年於名幣（Namecoin）區塊鏈上鑄造，並在2021年5月重新鑄造保存，並在一個月後於蘇富比（Sotheby＇s）以147.2萬美元的價位拍出。

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95%價格變壁紙 馬斯克也悄悄下車

我國央行在本月初提出對NFT看法。央行指出，根據加密資產分析平台研究，全球逾7.3萬個NFT，已經有95%毫無價值，在2021年下半年至2022年上半年引發的追捧熱潮已如昨日黃花，近來，甚至已有英國主流媒體「宣告死亡」，強調多數NFT恐已「一文不值」。

央行所指的分析報告，就是由dappGambl於去年第三季綜合了來自Block、NFT Scan與CoinMarketCap的分析資料，顯示NFT在去年7月的交易額為8,000萬美元，只剩下全盛時期的3%，而且，在73,257個NFT中，高達69,795個NFT的市值為零。

隨著報告公布，各大業者也紛紛退出或縮減對NFT的投資規模。Meta曾於2022年11月宣布在Instagram（IG）上推出NFT鑄造與銷售，但隔年3月終止，僅維持不到5個月。全球最大NFT市場OpenSea在去年11月裁撤了50%的員工。

美國的遊戲驛站（GameStop）也曾組建了約20人的團隊發展NFT，於2022年2月宣布與遊戲NFT市場Immutable X合作，同年5月推出了可存放加密貨幣和NFT的數位錢包GameStop Wallet，並在10月底建立了自家的NFT市場。然而，GameStop在2023年8月就關閉了GameStop Wallet，今年1月更直接宣布放棄NFT市場，理由聲稱是因為加密貨幣監管的不確定性，不過，更可能的原因應該是NFT的泡沫化。

馬斯克似乎也不太看好NFT，X（原推特）在上周悄悄地取消了兩年前推出的NFT圖像認證功能。這項功能與加密錢包帳號連結，用以彰顯使用者獨一無二的NFT圖片頭像，而官方在沒有任何公告的情況下刪除了此功能，原先的推薦文章也都被悄悄刪除。

儘管官方並未解釋刪除的原因，但X的多數使用者都大聲叫好，認為這是馬斯克接手X後唯一值得稱讚的措施，不過，也有網友說很可惜，因為無法再嘲笑那些花了5位數美金買張猴子圖片的盤子們了。

炒作之後 NFT的情景仍然未卜

究竟是什麼原因造成NFT市場的泡沫化呢？分析師認為，主因是供需嚴重失衡，在2021年前，NFT市場中的交易項目稀少，但隨著NFT爆紅，大量的音樂、遊戲、藝術品等大舉進軍，1個月就有超過150萬個NFT項目出現在市場中，然而買家的人數卻遠遠不足。根據dappGambl的報告中顯示，至去年9月為止，還有79%的NFT項目從未交易過。

NFT項目的急速擴張讓市場飽和，而投資者在這種情況下會更加謹慎；曾創建出知名NFT項目VeeFriends的蓋瑞·范納洽（Gary Vaynerchuk）雖然一直看好NFT市場，但也曾說過，NFT如同網路泡沬時期的股票，並強調98%的NFT都將歸零。

此外，詐騙頻傳也是造成NFT的困境之一，NFT畢竟是數字資產，在龐大資金的流通下、又無人監管，駭客也欲從中得利，釣魚網站、社交媒體詐騙，都是NFT常遇到的詐騙型態，之前趨勢科技就總結過10種NFT詐騙類型，甚至還在幣圈流通一句話「沒被詐騙過就不算懂NFT」，這種高度的不確定性，也讓潛在的投資者卻步。

但仍有人堅持NFT仍有其價值，他們認為NFT是一種技術，可以應用的範圍很廣，「藝術品」只是其中的一種。

dappGambl在報告中也指出，儘管NFT市場低迷，但NFT未來在房產代幣化、數位身分、保護文化遺產，以及遊戲領域，都有無限的潛力，報告中強調，NFT需要具有歷史性、藝術性或是實用性等具有保留的「價值」的項目來提振市場。

也有分析師提出，如果NFT不再只是「.JPG」，而是可以與現實資產互通的憑證，那麼NFT或者有另外一種可能性。

去年7月就有人典當名錶，從NFT上獲得3.5萬美元的貸款，具體流程是借款人先把手錶發送給鏈上託管協議4k→託管公司提供代表手錶所有權的NFT，並在Arcade平台上架→貸款人及借款人達成價格協議→NFT轉移到4k的託管錢包中保管，如果借款人違反協議，貸款人可以透過託管公司拿到手錶。如果放大解釋，那麼房地產、各種借貸協議、債券等等都可以透過NFT來操作。

不過，不管如何，NFT未來的市場潛力仍只是可能，而現狀是NFT的交易量、價格大縮水，市場性岌岌可危，如果真要涉入NFT市場，需要進行深入研究，才不會變成「韭菜」的一份子。