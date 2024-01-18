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《電週邊》緯創去年毛利率7.9%、營益率3.15% EPS達4.08元

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【時報記者任珮云台北報導】緯創(3231)今日(18日)公告112年自結合併損益，年度合併營收為新台幣8670億元，毛利為689.13億元，毛利率為7.9%；營業淨利為273.33億元，營益率為3.15%；稅前淨利為243.19億元，稅後淨利為182.64億元，每股盈餘為新台幣4.08元。

緯創112年第四季單季合併營收為新台幣2306億元，毛利為213.42億元，營業淨利為104.78億元，稅前淨利為71.21億元，稅後淨利為53.14億元，每股盈餘為新台幣1.18元。

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