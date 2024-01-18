聯電蟬聯外資賣超榜首 群創爆巨量瘋買近8萬張

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【旺得富理財網 王順泉】台股今天跌深反彈，盤中一度收復季線，可惜收盤未站上，指數上漲66.00點，收17227.79點，成交量2705億元。今天外資賣超87.53億元，投信買超32.38億元，自營商賣超22.14億元，合計3大法人賣超77.29億元。

面板產業供需改善，群創今年有機會轉盈，今天爆出34.6萬張巨量大漲近3%，外資大舉加碼7.96萬張，連3買共敲進12萬2187張。不過同為面板雙虎的友達，卻遭賣超1.18萬張。

台積電今天下午法說會，外資提前買超卡位，加碼8千多張。另外紅海危機仍未消停，外資也加碼航運股陽明、長榮、慧洋-KY等。

聯電蟬聯賣超冠軍，繼昨天大砍逾9萬張後，今天再出脫2.5萬張。AI股緯創、宏碁入列賣超榜，廣達也減碼7635張。

金融股仍是外資賣超重點，名列前10名者有台新金、新光金、富邦金、元大金等。

法人表示，美國公布12月零售銷售優於預期，加上日前聯準會官員偏鷹派言論，市場預估3月降息機率大減，昨天美股4大指數皆下挫，台股在短線跌深之後，今天出現反彈，指數上漲但成交量反向萎縮，屬於標準短線反彈格局，預料在季線附近仍會震盪。台積電法說會公布上季每股純益9.21元，優於市場預期，今年營收成長樂觀，目前台股跌破季線，可能成為低檔買點。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)79622張、中信金(2891)10578張、台積電(2330)8177張、長榮航(2618)7873張、陽明(2609)7299張、文曄(3036)4507張、長榮(2603)4208張、慧洋-KY(2637)3665張、明基材(8215)3053張、華邦電(2344)2857張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)25245張、仁寶(2324)22089張、台新金(2887)15447張、新光金(2888)13566張、友達(2409)11894張、富邦金(2881)11212張、緯創(3231)10217張、宏碁(2353)8448張、誠美材(4960)7768張、元大金(2885)7672張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。