2024世貿年貨大展 1月19日至22日臺北世貿1館登場

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新春佳節即將來臨，準備好迎接最吸引人的年貨盛會了嗎？由中華民國對外貿易發展協會主辦，今（2024）年最強室內年貨展「世貿年貨大展暨禮品贈品展」，將於1月19日至22日每天上午10時至下午6時在臺北世貿1館展出，共邀請約500家廠商，使用近800個攤位，參展廠商數較去年成長逾160%，使用攤位數也成長逾3成。

雲林北港朝天宮媽祖鑾座於2024龍騰之年依往例駐駕世貿1館年貨展，由外貿協會董事長黃志芳與北港朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，傳承莊嚴的安座儀式，向北港媽祖獻上感恩之情，同時祈願來年的幸運與祝福。今年北港朝天宮發揮創意，讓光明燈可即時秀在燈牆上，為祈願點亮一盞燈，在燈海中尋找祈福的燈光。

今年的年貨展，有五星總舖師年菜、即食好料理、南北雜貨及國際日韓等各種豐富商品等您來發現。各國美食應有盡有，不管是傳統的臺灣年菜，還是異國風味，都能滿足吃貨們的味蕾。而且，百樣商品優惠力度超強，比拚各大年貨大街、網路平台！還有各種刺激的活動和禮品等您來參與，是一場讓全家歡樂的購物盛會！

不僅如此，現場還可以免費試吃開運年菜、伴手禮，更有千元加菜金免費送，讓年節購物更加划算。此外，在年貨展期間還有傳統節慶互動遊戲辦桌大轉盤、五福投壺拿好禮活動等，讓全家大小一同享受歡樂的年節氛圍。展覽內設有6大主題館、6大特色區，多樣的體驗活動，陪您一起歡度充滿喜悅的龍年！

準備好一家大小一起感受購物樂趣，快來世貿年貨大展，讓室內逛展無風無雨，輕鬆激省拿好禮，成為年前最熱鬧的採買盛會！別忘了在官網預約看展，還有機會天天抽中海陸雙饗年菜組合免費帶回家哦！新年，新氣象，快來世貿年貨大展，開啟充滿歡笑與好運的龍年！