與文化大學合作 學子、蔡衍明愛心基金會送愛到台北萬華

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蔡衍明愛心基金會2009年起發起「公益青年送愛下鄉趣」公益活動，在全台各縣市發送三節慰問金給弱勢朋友，2015年進一步與全台26所大學合作，讓青年關懷在地居民。蔡衍明女兒蔡紹云18日特地從上海回台，與蔡衍明愛心基金會、文化大學副校長王志誠及學生們送愛到台北市萬華區凌霄里，當地低收入戶、獨居里民都開心收下慰問金及裝有綜合米果餅乾的「旺旺彭派包」。

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫今指出，現在社會流行青年人的話題，但不變的是公益及行孝，基金會盼青年參與公益活動達到對內孝親，也就是在社區服務長輩，回到家裡孝順父母，也希望學子藉活動對外學習公益，往後進入社會有了能力，便能幫助更多人。

徐海倫表示，全台灣存在不少低收入戶與邊緣戶，蔡衍明舉辦「公益青年送愛下鄉趣」就是希望在一年三節給予慰問、幫助，尤其文化大學是2015年投入此活動的第一批大學，很感謝社會各界愛心，共同完成這項公益活動。

文化大學副校長王志誠說，「公益青年送愛下鄉趣」是真正接觸當地里民的公益活動，很開心看見同學直接與里民對話、看見他們的需要，學習熱心公益、孝順父母及敬奉師長，相信蔡衍明愛心基金會散播的愛心小種子深耕社區，也期許同學秉持無私奉獻的精神影響身邊人，讓每個人心存善念及慈悲心，讓社會更美好。

文化大學學生代表張以嫻表示，學生們藉由活動身體力行，給予清寒家庭及獨居長者實質幫助，不只為社會貢獻、放送正能量，更體會到付出才是價值所在。

凌霄里長游秋蓮表示，非常多老人居住在凌霄里，也有不少低收入戶，很感謝蔡衍明愛心基金會多年來幫助，讓里民受惠許多，在此代表鄉親感謝基金會。

凌霄里陳姓里民父母雙亡、兄弟姐妹各有家庭，一人從南部上來台北生活至今已30年，由於正接受癌症治療，其中一眼也看不見，不方便工作，他說，蔡衍明愛心基金會的大愛讓他在一年三節收到慰問金，得以減少生活壓力、安順過日子。

孫姓里民與開計程車的丈夫扶養2位讀高中的小孩及1位80多歲長輩，尤其新冠肺炎期間讓計程車生意減少，家裡負擔雪上加霜，她大讚，蔡衍明基金會雪中送炭，多年來的慰問金真的減輕不少負擔。