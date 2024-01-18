元大銀行迎新春送限量招財物品 祝客戶欣欣向龍

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喜迎龍年！元大銀行推出二款新春開運物品，包含限量14萬份的「欣欣向龍發財水」，以及1萬4千份的「一桶金招財擺飾」。自2024年1月22日起，客戶可至元大銀行全台各分行（共149家分行，含金門分行）領取限量發財水或一桶金招財擺飾乙份，數量有限送完為止。

元大銀行表示，為讓客戶新年有好彩頭，歷年來於農曆春節前都會推出別出心裁的招財物品贈送給來行客戶，今年的「一桶金招財擺飾」散發溫暖黃水晶光芒，是快樂、健康、財運象徵，客戶可擺放在家中、辦公室或收銀機旁，讓財源滾滾而來。

除招財物品，元大銀行自2020年金鼠年起還推出一系列生肖撲滿，造型經典可愛深受客戶喜愛，引起蒐集熱潮，元大銀行客戶即日起至今年3月31日前完成專案指定理財任務，可獲得高人氣限量「元氣龍撲滿」乙個（顏色隨機無法指定，數量有限，送完為止），歡迎客戶蒞臨分行洽詢專案內容。

元大銀行財富管理今年起正式開辦「財管2.0」高資產客戶財富管理業務，以在地深耕的經營模式，透過全臺各分行邀請所服務的億級客戶升等成為高資產客戶，元大銀行將提供專家諮詢團隊，並結合四大聯合會計師事務所等外部顧問的專業服務，滿足高資產客戶資產保值、企業發展、家族傳承、世代接班等多重需求，同時透過整合集團資源，提供跨業暨跨境之完整金融服務，為客戶實現「在地生活，全球理財」。

元大銀行持續深耕財富管理市場，強化各分行的在地深耕，結合實踐金融業綠色永續發展ESG理念，不斷開發更多元、創新、便利，且更有溫度的金融服務，為客戶創造穩健理財的幸福價值，與客戶一同成長。