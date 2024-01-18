1年承辦6000餘件公文 發包15億工程 雲縣府表揚績優人員

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雲林縣政府18日在縣府舉行主管會報，由縣長張麗善頒獎表揚去年度縣府公文承辦數量、發包案件數、發包總金額前3名人員，以及電話禮貌測試績優機關、攔阻詐騙機警行員、成人預防保健C型肝炎篩檢服務單位，其中公文承辦數量第1名達6660件，發包總金額第1名為15億4882萬元，非常辛苦。

根據縣府統計，去年度縣府公文承辦數量第1名為勞動暨青年事務發展處林盈楹6660件、第2名建設處陳沛均3652件、第3名建設處吳如茵2934件。發包案件數第1名地政處林文信29案，第2名地政處石昀玉19案，第3名地政處高英哲16案。

張麗善表示，發包總金額前3名由交通工務局包辦，第1名吳冠翰15億4882萬、第2名張智彥11億5950萬、第3名郭軍廷6億1144萬。

縣府每月2次辦理電話禮貌測試，藉由測試督促各單位以貼心的服務態度及禮儀協助民眾解決問題，進而建立公務員良好形象，電話禮貌測試結果，分別由稅務局、財政處及新聞處獲得前3名。

張麗善說，為感謝金融機構積極攔阻詐騙，藉由主管會報表揚機警行員，並頒發獎勵金及禮盒給有功人員。去年6月至12月雲林縣內金融機構成功攔阻詐騙140件，金額達6883萬餘元，全賴行員主動關懷提問、通報警方到場協助，警民合作保住民眾錢財。

張麗善也表揚去年度辦理成人預防保健C型肝炎篩檢服務計畫表現績優醫療院所，獲獎績優醫院團隊為若瑟醫院、台大醫院雲林分院、雲林長庚紀念醫院；績優診所團隊有太安診所、虎尾台全診所、全民診所、永安診所等10家；另有堅實夥伴北港仁一醫院、洪揚醫院、中國醫藥大學北港附設醫院共13家。