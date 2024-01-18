農曆春節出遊確保安全及權益 新北提醒要留意這件事

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確保旅客的住宿安全及權益，新北市觀旅局每年農曆春節假期前，依例執行旅宿聯合稽查勤務，針對新北市境內旅館、民宿業者的公共意外責任險、建築安全、消防設備、營業衛生及消費者權益等進行加強檢查。並提醒遊客，投宿前記得查看旅宿是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」以及旅館民宿專用標識牌，才能讓假期旅程玩得開心、住得安心。

觀旅局長楊宗珉表示，春節期間是旅客出遊住宿的旺季，旅宿業者之各項服務、安全設施、營業衛生及消費者權益將是稽查重點，觀旅局每年於春節前辦理聯合稽查，就是為了督導業者提升住宿場所各項安全設施，以期保障旅客住宿權益。

另外非法旅宿及非法日租套房，多半沒有經過市府各機關檢查許可，亦沒投保公共意外責任險，公共安全無保障可言，更易造成公安疑慮以及影響社會安寧，為了自身的安全請民眾拒絕入住非法旅宿及日租套房；此外楊宗珉也呼籲民眾切勿以身試法，凡經查獲違法經營日租套房將依發展觀光條例及相關規定重罰，絕不寬待。 觀旅局表示，民眾如欲安排一趟農曆春節安全又放心的旅遊行程，歡迎上新北市「觀光旅遊網」及「新北旅客臉書粉絲專頁」查詢旅遊資訊，並可在「觀光旅遊網」的住宿搜尋中找到新北在地優良旅館及魅力民宿，亦或可上「台灣旅宿網」找到合法新北旅宿，都是提供旅客安心優質的住宿場所參考指標。