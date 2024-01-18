《半導體》台積電3奈米營收增3倍為主要動能 股利將穩定增加

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（18）日召開法說，指出高速運算（HPC）將成為2024年營運成長主動能，並預期3奈米營收可望成長達3倍、占比提升至14～16％（mid-teens）。同時，隨著資本支出密集度逐步下降，預期未來幾年現金股利發放策略將轉向穩定增加。

台積電預期2024年將是健康成長的一年，預期美元營收將成長21～26％（low-to-mid-twenties），成長優於晶圓代工業的20％。財務長暨發言人黃仁昭表示，最大成長動能來自包括AI的HPC帶動，其他應用需求亦有望好轉。

受惠3奈米需求強勁，台積電去年3奈米製程營收占比達6％，看好今年3奈米製程營收可望成長達3倍、占比提升至14～16％。黃仁昭表示，因應未來需求強勁，台積電規畫將部分5奈米製程設備轉為支援3奈米生產，但短期內需投資進行轉換。

黃仁昭指出，由於3奈米製程量產，台積電今年折舊估增加近3成，3奈米製程估稀釋全年毛利率3～4個百分比，5奈米轉換支援3奈米影響多落於下半年、估稀釋毛利率1～2個百分點。不過，仍預期長期毛利率逾53％目標可達成。

黃仁昭說明，台積電去年資本支出304億美元、低於原預期320億美元區間底標，主因考量短期市場不確定性而適時緊縮，今年資本支出估落於280～320億美元。台積電資本支出密集度2022年最高達47％、去年降至43％，預期未來將逐步下降、很可能降至34～36％。

台積電董事會將2023年第三季配息金額提升至每股3.5元，成為最新配息門檻，全年共配息11.25元。黃仁昭表示，2024年配息金額至少自13.5元起跳，隨著資本支出密集度下降，預期未來幾年配息策略將從可持續性轉向穩定增加。