大陸發改委抓緊推出政策 取消製造業領域外資准入限制措施

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中國網18日報導，中國大陸國家發改委副主任劉蘇社在國新辦發布會上指出，近年來，中國大陸深入推進高水準對外開放，推出實施了一系列穩外資政策舉措，外商投資環境不斷優化。將抓緊推出政策，修訂大陸全國版外資准入負面清單，著力解決外資企業面臨的難點堵點問題。

在全球跨境投資活躍度不足的大背景下，2023年前11個月，中國實際使用外商直接投資規模仍保持歷史高位，新設外資企業數同比增長36.2％，高技術製造業引資保持增長態勢。

按照中央經濟工作會議部署，大陸國家發展改革委將會同有關方面，以制度型開放為重點，聚焦投資、貿易、金融、創新等領域，推動建設更高水準開放型經濟新體制，實施高水準投資貿易自由化便利化政策，持續做好「引進來」「走出去」兩方面重點工作。 「引進來」方面，將堅持從推出政策、優化服務等方面發力，推動利用外資高品質發展。

一是抓緊推出政策。修訂大陸全國版外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施。加快推動推出實施吸引和利用外資的綜合性政策，通過加大支持保障政策力度、對接高標準國際經貿規則等一攬子務實舉措，著力解決外資企業面臨的難點堵點問題。

二是加快項目落地。近年來，積極發揮重大外資項目工作專班作用，先後推出7批重大外資項目。前6批40個專案完成投資730億美元，其中23個專案全面或部分投產，部分專案是相關外資企業最大的海外投資專案或生產基地。第7批11個項目計畫總投資超過150億美元，涉及生物醫藥、汽車製造、新能源電池、化工等多個領域。

三是持續優化服務。將統籌協調解決項目落地涉及國家層面的用地、用海、環評、能耗等問題，抓緊推進重大外資專案加快落地實施。

此外，還將舉辦國際產業投資合作系列活動，搭建跨國公司和地方投資對接平台；完善外資企業直接聯繫機制，及時回應關切、解決訴求、提供服務。

「走出去」方面，將與合作國有關方面加強政策溝通和對接，深化「一帶一路」產能合作、第三方市場合作、基礎設施互聯互通合作、民生專案合作，指導企業按照市場原則、國際慣例，持續打造優質標誌性工程和「小而美」項目，實現優勢互補、互利共贏，讓合作成果更好惠及各國人民，為促進世界經濟發展繁榮作出更大貢獻。