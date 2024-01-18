能登半島送暖 台南台日友好基金會發起義賣、募物資

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日本能登半島元旦發生規模7.6強震，財團法人台南市台日文化友好交流基金會不斷接到各地民眾關心及希望捐款的電話，基金會同步展開捐款、募物資、義賣活動，募集物資至2月2日，以衛生用品及生活用品為主，同時也舉辦九谷燒繪皿創作公益義賣，共募得1萬3401元。

為了支援能登半島災區居民，台南市長黃偉哲也帶頭慷慨捐出1個月薪水，希望激勵更多人參與送暖災區活動，募款期間至3月底止，有意捐款熱心人士可與基金會聯繫。

另，物資募集至2月2日，民眾只需提前致電或透過臉書提供物資資訊及聯絡方式，基金會人員會協助後續相關物資捐助事宜，所有捐贈物資將在整合後送至能登半島，也歡迎民眾寫上打氣卡片，傳遞關懷與支持。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，能登半島大地震後，基金會立即展開行動，與石川縣朋友取得聯繫，表達關心與支持，除積極追蹤災情發展，也發起賑災物資募集活動。 基金會榮譽董事長郭貞慧表示，也有民間機構主動致電，承諾捐助垃圾袋至災區，因為目前當地最缺乏的就是垃圾袋，用來做物資整理、災難過後產生的垃圾等。截至17日統計數字，有232位能登半島石川縣的民眾在這次不幸事件中身亡，希望民眾一起加入支援行列。

此外，基金會也舉辦加賀市九谷燒繪皿創作公益勸募義賣。自台南市與加賀市締結友好城市以來，基金會每年舉辦九谷燒繪皿徵件，優選前8名畫作由九谷燒職人的巧手燒製成獨一無二的九谷燒繪皿，這次將繪圖作品製成鑰匙圈公益義賣，新營新進國小1月7日舉辦九谷燒創作及紅包袋創作義賣，共募得1萬3401元，期盼能為能登半島賑災盡一份心力。

該基金會表示，目前物資需求為衛生用品及生活用品等，例如衣服、貼身衣類（全新）、橡膠手套、乾洗手凝膠、免洗餐具（紙盤、免洗筷、紙杯）、垃圾袋、溼紙巾、衛生紙、成人尿布、牙刷、衛生棉、護墊等。