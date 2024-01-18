113學年度學測20日起登場 19日下午2點開放查看考場

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113學年度學科能力測驗將於20日起至22日連續3天舉行，共計有12萬195人報考，編配於34個考區、91個分區、3480個試場。大考中心於18日表示，查看考場時間為19日下午2時至4時，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位，均請於規定時間內前往查看。

至於冷氣試場相關問題，大考中心提到，歷年學測在冬季1月下旬舉行，不開冷氣，但去年學測考試期間部分考（分）區曾出現高溫，考量極端氣候情形造成各地區可能溫度變化不同，本次考試將依據中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日上午／下午預報溫度達28度(含)以上，將於上午／下午開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26~28 度為原則。

大考中心說，因身心因素不便於冷氣環境應試，申請於「無冷氣試場」應試之考生，相關審查結果將於18日下午 5 時前以電子郵件通知，考生亦可至「突發傷病考生應考服務網」查詢。考生如經受理安排至「無冷氣試場」應試後，均不得以任何理由要求返回原試場應試。

考量疫情升溫，大考中心指出，若考生屬COVID-19篩檢陽性或確診，外出與應試時請全程佩戴口罩，並請至原編配之考（分）區試場應試。若考生有發燒或呼吸道症狀，建議佩戴口罩，並請注意呼吸道咳嗽禮節；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。應試時佩戴口罩之考生，均須配合監試人員於查驗身分時，暫時脫下，或拉下口罩至可辨識面貌。

大考中心也特別提醒，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件正本包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

教育部回應，準公共機制第3期程相關合作要件，刻正研修調整做法，後續將邀集地方政府及相關團體共同研商。無論幼兒園的設立屬性為何，應以幼兒最大福祉為考量，積極的為幼兒的最佳學習品質努力，作為支持年輕家庭育兒之後盾。因此，教育部持續蒐集各界意見，研修相關調整做法，以訂定更為適切之準公共第3期程相關合作要件。