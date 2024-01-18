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不孕症市場商機夯 松瑞生技攜手亞瑟醫藥搶攻美國市場

松瑞生技董事長陳勇發（左）與亞瑟醫藥集團董事長劉洪斌（右）簽訂合作協議。圖／業者提供
松瑞生技董事長陳勇發（左）與亞瑟醫藥集團董事長劉洪斌（右）簽訂合作協議。圖／業者提供

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瞄準不孕症市場，松瑞藥（4167)旗下松瑞生技18日與亞瑟醫藥集簽訂合作協議，雙方攜手進軍原廠藥在美國每年約 1.2 億美元的商機。

松瑞生技董事長陳勇發表示，該合作案，是由松瑞提供不孕症輔助藥物 SLC 028 相關製程技轉及技術支持，並由亞瑟醫藥集團負責藥物生產製造及全美通路銷售，藥品核准上市後，銷售利潤則由雙方共享。

陳勇發表示，松瑞生技與亞瑟醫藥集團，已在去年針對幾個產品簽署合作備忘錄(MOU)締盟合作，SLC-028 為第一個正式簽約進行合作的產品，未來雙方將積極互利與合作，推動其他產品的共同合作，創造新的產業價值鏈。

亞瑟醫藥集團董事長劉洪斌表示，亞瑟最早於 2015 年在美國新澤西創立，2020 年成立中國亞瑟醫藥，投入高端藥物研發，並提供 CRO／CDMO／CMO 服務。 集團擁有美國普林斯頓、浙江嘉興、浙江湖州三大研發中心；2023 年在浙江湖州廠興建製劑生產中心。

根據 Global Information, Inc. (GII)的市調報告，2022 年全球不孕症藥物市場為 38 億美元。展望未來，IMARC集團預計，到 2028 年市場規模將達到 52 億美元，且在 2023-2028 年期間表現出 5.24％的成長率（CAGR）。

SLC-028 是胜肽合成技術產品，它是一種 LHRH 拮抗劑，能控制卵巢的刺激作用，預防不成熟卵泡過早排出，被運用在輔助不孕症的治療以提高受孕的機率，所以為不孕症輔助用藥。

根據 IMS Health 的統計資料，SLC-028 原廠藥於過去一年在美國的銷售業績大約為 1.2 億美元。

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