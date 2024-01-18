《電零組》美日客戶出貨放量 康舒今年電動車營收拚增兩位數

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【時報記者張漢綺台北報導】康舒(6282)電動車相關業務版圖再擴大，順利拿下美國充電樁客戶，儘管目前全球電動車市況不佳，在日系與美系電動車客戶訂單穩定成長及充電樁業務挹注下，康舒董事長許介立表示，2024年電動車相關營業額至少兩位數以上成長，公司亦致力轉型，希望2026年時，企業端客戶佔康舒營收比重可以達56%。

康舒積極搶進車用電子領域，繼美系客戶之後，日系電動車客戶亦自去年開始量產出貨，隨著兩大客戶出貨放量，為康舒營運挹注新動能。

許介立表示，日系電動車客戶產品於2023年順利量產，雖然日系車廠因整車問題拉貨時間延後，但2023年車用相關產品營收年成長達135%，今年除原有的日系及美系車廠客戶車載充電器產品，康舒花3年時間，終於拿下美國充電樁客戶，未來將與泰金寶合作，由康舒設計接單，泰金寶生產出貨，預估今年電動車(含充電樁)相關營收至少有兩位數以上成長。

在綠能方面，許介立表示，過去康舒在綠能投資大部分是蓋太陽能電廠，這樣的策略不符合經濟效益，我們在2023年與壽險公司合作建立平台，將太陽能電廠放在平台，康舒則轉型做電源/電網管理服務及綠電發展，預期今年綠能相關利潤會高很多，可望進一步帶動康舒今年毛利率比去年好。

至於AI伺服器部分，許介立表示，由於公司伺服器大部分在大陸，因為大陸投資意願下降受到較大的影響，我們花了兩年多間拿下美系新客戶，希望下半年能順利量產，預期2025年AI伺服器會有真實的成長。

許介立指出，2024年是康舒轉型落實年，轉型最大的意義是改變公司體質及產品線，希望藉由包括技術升級，切入如：AI伺服器/資料中心等更多產品及新客戶，去年消費相關產品佔營收比重達52%，公司目標是2026年時，企業客戶佔康舒營收比重達56%。