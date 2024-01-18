前往主要內容
工商時報LOGO

《傳產》去年11月預售1.05萬戶 新制上路後新高

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】統計最新全台預售揭露狀況，去年11月預售揭露量達1.05萬件，連續兩個月都站上萬件的水準，且11月預售揭露量寫下預售禁止換約新制以來單月新高，且較前一年同期倍增，顯示即使政策打擊預售換約的投資需求，但自用需求穩健，預售市場交易狀況穩定。

信義房屋不動產企研室傳案經理曾敬德表示，平均地權條例上路後，預售案市場結構產生改變，出現想要換約投資行為退場，預售市場也轉為自用當道，所幸房市自用買氣仍相對穩健，觀察平均地權條例上路過後，預售揭露量又緩步逐月回升，11月仍繳出單月萬件、年增一倍的穩健表現。

去年11月全台房市揭露約1.05萬件，連續兩個月都站在萬件以上，反映預售市場需求穩定，10月房市以台中表現最好，單月成交2206件，不過11月則是由桃園居冠，成交2653件，其次則是新北市的2122件，台中市的1978件，高雄市則是978件，連續3個月都成交超過900件，由於高雄有預售案熱銷，預料未來可能會回升到千件以上。

曾敬德指出，部分國人購屋還是偏好預售，新房子有管理、規劃設計新穎又沒有使用過，加上前期的付款較為輕鬆，不用一次拿出2成的自備款，因此只要產品坪數、總價、付款方式都針對自用客特別設計過的個案，在現在仍是可以繳出不錯的銷售成績。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 群創爆量30萬張！國內券商開槍喊買 最新目標價出爐

  2. 00878退燒？存股族新寵是這檔、這樣買穩抱10％息

  3. 勞退自提6％不划算 每月多領1萬不香嗎？一文盤點優劣

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。