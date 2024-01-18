以加盟對抗自營市場的 Zudao 租到共享車平台

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汽車租賃需求持續攀升，除了作為永續交通的方案之一，也提供更多元靈活的移動選擇，不只受到年輕人喜愛，也受到轉型中的汽車產業關注，作為產品服務與策略佈局的其中一哩。

在這個各家搶進的崛起市場，由新創公司創星物聯科技開發營運，並串接線上保險服務的 Zudao 租到共享車平台，以加盟模式結盟全台獨立車行，提供數位 APP 獲客管道、無人站點取還技術與極短期日租保險整合的服務閉環，賦能獨立車行與兩大集團(和泰集團旗下iRent 與裕隆集團轉投資的 LINE GO)拼搏，殺出另一股競爭抗衡的新勢力。

長期關注車用市場變化的創星物聯科技總經理林俊彥表示，租車市場的板塊正在移動，Zudao提供前端營運、後端管理的數位化工具，能讓獨立車行突破短租市場遭大平台瓜分的狀態，以一站式車隊管理的整合服務滿足營業上各種需求，讓車行成功數位轉型的同時，也能突破時間地域限制，讓營運更具彈性與拓展的可能性。

挾車聯網軟體與 AI 應用、數據分析等技術背景的創星物聯科技，是鴻海集團的轉投資公司，2015 年於鴻海內部創業成立，2023年剛完成Ａ輪募資後，苗豐強的神達投控與聯訊創投、國發基金轉投資的活水影響力投資、宣明智的公信電子、矽谷知名基金 Acorn Pacific Venture 與台新金控也紛紛加入成為其主要投資人，一致看好成長潛力。

其亮眼表現，從Zudao 初入市場就取得獨立車行積極投入可見，使服務量在短時間內即涵蓋包括離島的 11 縣市，平台會員與車輛數也快速成長，於台灣遍地開花。Zudao 正在透過加盟模式改變目前集團自營所領導的租車市場生態，未來的市場變化值得持續關注。