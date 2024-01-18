全球罕見生產狀況 高雄長庚集婦產、心臟內科團隊成功搶救羊水栓塞產婦

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台灣新生兒比例去年再創新低，僅13萬名嬰兒誕生，而產婦也愈趨高齡化，伴隨風險其實也越高！高雄長庚紀念醫院今（18）日召開記者會分享，一名43歲鄭姓產婦，在外院自然生產後連孩子都還未看到一眼，就發生大量出血狀況，轉診至高雄長庚後更出現低血壓、大量出血、意識模糊、低血氧、心臟驟停等問題，集婦產科及心臟血管外科團隊之力，經過插管、子宮移除手術、裝上葉克膜後，終於在兩周後順利出院、恢復傷口，擁抱家人與新生兒，鄭姓產婦也於今日出席記者會分享鬼門關前走一遭的過程，並感謝醫護團隊的救治。

高雄長庚副院長林志哲表示，即使是醫療與科技發達的現在，生產仍然是風險很高的事，身為教學與醫學中心的高雄長庚紀念醫院相當重視集重症醫療和照護，並在近年積極整合不同科別團隊以應對急診病人，衛生福利部事故救濟前三名分別是產後大出血、羊水栓塞、血管和肺栓塞，發生年齡以36～40歲居冠，而羊水栓塞在全世界並沒有可提早發現治療的方法，也是造成孕婦死亡的主因之一，典型特徵為低血壓、低血氧、瀰漫性出血和凝血功能障礙，並會造成永久性重症或死亡。

鄭姓產婦之主治醫生黃坤龍醫師說明，造成產後大出血的主要有四個原因，分別是子宮收縮不良（Tone）、組織滯留（Tissue）、傷口裂傷（Trauma）、凝血功能異常（Thrombin），處理方式主要為子宮按摩、服用子宮收縮藥物、子宮按壓、’子宮腔內水球壓迫裝置、動脈血管栓塞，不得以才會切除子宮，若母體本身有過大量出血病史、糖尿病、高血壓、多胞胎妊娠、前置胎盤或植入性胎盤、產程遲滯等危險因子也會增加產後大出血的風險。。

黃醫師表示，羊水栓塞是嬰兒的羊水跑到媽媽的血管中，造成凝血功能啟動，形成許多栓子，在血液無法流通的狀況下就會造成心臟衰竭、休克，此次針對鄭姓產婦緊急救治，高雄長庚啟動跨團隊支持性照護，包括產科的評估與手術、急診與麻醉科團隊的緊急處置、心臟血管外科的體外循環機（葉克膜）、重症加護病房照護等。

鄭姓產婦也說，本身在外院生產後都還沒有看到小朋友，也還沒聽到小朋友的哭聲，就被緊急送往高雄長庚，第一次醒來就發現在加護病房，屬實有嚇到，不過也非常感謝醫療團隊的照顧，讓唯一的一胎小孩能夠健康存活、生長。