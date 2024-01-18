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推打XBB疫苗 高雄市送禮卷、再抽黃色小鴨周邊

  • 中時即時 任義宇
因應秋冬新冠疫情升溫，高雄市衛生局推出打疫苗抽獎活動，除有機會獲得禮券外，還可以抽黃色小鴨周邊商品。（衛生局提供／任義宇高雄傳真）
因應秋冬新冠疫情升溫，高雄市衛生局推出打疫苗抽獎活動，除有機會獲得禮券外，還可以抽黃色小鴨周邊商品。（衛生局提供／任義宇高雄傳真）

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目前來到秋冬季節，新冠肺炎疫情在全球有升高跡象，高雄市衛生局在農曆春節前推出打XBB疫苗週週抽好禮活動，除總獎額達300萬元禮券外，還加碼抽黃色小鴨週邊商品。

高雄市衛生局表示，目前國內COVID-19新冠及類流感疫情處流行期，加上農曆春節連假即將到來，聚會返鄉等活動頻繁，病毒傳播風險上升，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，預防成人住院、門急診就醫之保護效果高達6至7成。

衛生局提醒，過往有接種「舊版」新冠疫苗者，根據研究，對新冠輕症和住院的保護力都已衰退至與從未打過新冠疫苗者相近，因此高雄市為鼓勵全民施打新冠XBB疫苗，以提升自我及群體免疫力。

這次高雄市在農曆春節前，推出打疫苗抽好禮活動，只要完成冠XBB疫苗接種者即獲得抽獎機會，於農曆年前每週抽出500名幸運者獲得1500禮券，若中獎者年齡符合「18歲(含)以下或65歲(含)以上」則加碼500元禮券，共可獲得2000元禮券，另響應黃色小鴨相隔10年後重返愛河灣，將於農曆年前再加碼每週抽出80位幸運者贈送黃色小鴨公仔、運動毛巾、馬克杯等週邊商品。

高雄市又安心診所院長王韋力受訪時說，近日因天氣變化，感冒、呼吸道症狀，或是出現類流感症狀民眾明顯增加，目前診所都鼓勵民眾多施打疫苗，診所內目前有施打流感疫苗，目前都以長輩居多，還有增加空間，至於XBB疫苗雖然所內沒有接種，但仍鼓勵民眾前往施打，目前看來都有七、八成保護力。

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