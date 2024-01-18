格陵蘭望遠鏡加持 M87黑洞觀測刊登於頂尖國際期刊

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臺灣主導的「格陵蘭望遠鏡」加入「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，簡稱EHT）國際合作團隊以來，研究發現M87星系中心黑洞最新影像，驗證2018年4月觀測到的黑洞光環，與2017年所觀測的大小相同，符合廣義相對論的預測，而環的最亮處位置明顯偏轉，與理論預測黑洞周圍紊流的變異性一致。

此項研究成果，中研院18日表示，最新發表在國際期刊《天文與天文物理》（Astronomy ＆ Astrophysics）。臺灣團隊成員包括中央研究院天文及天文物理研究所、國立臺灣師範大學與國立中山大學，展現頂尖的天文觀測實力。

格陵蘭望遠鏡（Greenland Telescope，簡稱 GLT）是一個由臺灣主導的國際合作計畫，於2010年正式啟動，並於2018年建造完成5個月後即加入EHT計畫。中研院天文所研究員暨GLT計畫主持人松下聰樹強調，格陵蘭望遠鏡位於北緯76度的北極圈內，為世界最北端的電波望遠鏡，顯著提升了EHT陣列的影像保真度。

中研院天文所副研究員淺田圭一表示，任何科學重大發現的基本要求，是要能重現關鍵的結果。此次GLT 參與 EHT觀測，以全新的資料證實M87黑洞周圍的光環，是此國際合作計畫的重要里程碑。

使用改善後的望遠鏡陣列進行重複觀測，對於證明研究發現的穩健性至關重要。西班牙安達盧西亞天文物理研究所（Instituto de Astrofísica de Andalucía, IAA-CSIC）博士生達哈雷（Rohan Dahale）表示，格陵蘭望遠鏡的加入，填補了這個口徑如同地球大小的望遠鏡之關鍵缺口，有助開拓黑洞天文學的新疆界。

中研院天文所研究員陳明堂表示，此篇刊登的論文是臺灣對基礎科學研究做出的獨特貢獻，「格陵蘭望遠鏡未來將以更高頻率進行觀測，帶領科學家們揭示黑洞暗影中最難以捉摸的光子環，為黑洞天文物理取得突破性成就。」

團隊另一位成員的國立中山大學物理系副教授郭政育認為，格陵蘭望遠鏡對揭開M87黑洞的秘密開始扮演重要角色，鼓勵更多年輕世代加入團隊。