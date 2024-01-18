《金融股》掌握新春全球交易機會 群益期連8年過年不打烊

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【時報記者郭鴻慧台北報導】每年農曆春節假期台股及國內期貨皆休市，但全球海外商品市場及槓桿保證金商品天天仍有行情可交易，群益期(6024)連續8年舉辦「新春不打烊」活動，陪著所有交易人一起過新年。

群益期指出，今年活動從1/8(一)至2/29(四)，特別準備三大精選活動，一、2024龍年財神靈籤；二、交易滿額抽萬元品牌好禮；三、新春特別節目&每日直播，讓所有投資人在新的一年就有好彩頭並掌握2024年全球交易重點，即時掌握重大訊息不漏接。

群益期今年活動特別提前於1/8登場，比起往年僅針對休市期間舉辦交易滿額活動，今年推出全新活動「2024財神靈籤」，投資人加入群益期貨官方LINE帳號，即可抽取乙支財神靈籤，求得新一年的財富運勢，還有機會抽中威秀電影票，活動期間預計送出超過150張。此外，於1/8至2/29之間完成開戶並符合條件的投資人，加碼贈送200元刮刮樂乙張。

其次，年年備受好評的交易滿額抽獎活動，今年改為抽龍鳳金銀福袋的趣味方式，而且贈品數量與價值都同步升級，農曆春節期間將送出120項，合計超過30萬元的禮品。最後，春節期間「群益早安」節目依舊天天直播不打烊，由專業顧問團隊即時掌握市場動向，重大行情不漏接。