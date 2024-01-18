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期貨最新報價 1／18期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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01/18(四)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天18時10分(較開盤參考價) 上漲93.00點，為17,375點。

2.盤後時段電子期024今天17時55分(較開盤參考價) 上漲7.35點，為876.00點。

3.盤後時段小電子期024今天18時10分(較開盤參考價) 上漲7.10點，為875.75點。

4.盤後時半導體30期貨024今天18時02分(較開盤參考價) 上漲23點，為4,920點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天18時06分(較開盤參考價) 上漲1.00點，為129.65點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時11分(較開盤參考價) 平盤0.00點，為37,417點。

7.盤後時段美國標普500期034今天17時38分(較開盤參考價) 上漲8.00點，為4,776點。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 上漲53.00點，為16,914點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天17時52分(較開盤參考價) 上漲25.00點，為4,134點。

10.盤後時段富時100指數期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 上漲12.00點，為7,435點。

11.盤後時臺幣黃金期貨024今天17時57分(較開盤參考價) 下跌6.5點，為7,700點。

12.盤後時布蘭特原油期貨044今天17時36分(較開盤參考價) 下跌2.00點，為2,448點。

資料來源：台灣期貨交易所

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