期貨最新報價 1／18期交所夜盤行情

01/18(四)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期024今天18時10分(較開盤參考價) 上漲93.00點，為17,375點。
2.盤後時段電子期024今天17時55分(較開盤參考價) 上漲7.35點，為876.00點。
3.盤後時段小電子期024今天18時10分(較開盤參考價) 上漲7.10點，為875.75點。
4.盤後時半導體30期貨024今天18時02分(較開盤參考價) 上漲23點，為4,920點。
5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天18時06分(較開盤參考價) 上漲1.00點，為129.65點。
6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時11分(較開盤參考價) 平盤0.00點，為37,417點。
7.盤後時段美國標普500期034今天17時38分(較開盤參考價) 上漲8.00點，為4,776點。
8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 上漲53.00點，為16,914點。
9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天17時52分(較開盤參考價) 上漲25.00點，為4,134點。
10.盤後時段富時100指數期貨034今天18時15分(較開盤參考價) 上漲12.00點，為7,435點。
11.盤後時臺幣黃金期貨024今天17時57分(較開盤參考價) 下跌6.5點，為7,700點。
12.盤後時布蘭特原油期貨044今天17時36分(較開盤參考價) 下跌2.00點，為2,448點。
資料來源：台灣期貨交易所