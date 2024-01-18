碳費費率專家學者委員即起推薦 僅限這4領域

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為組成碳費費率審議會審議及訂定碳費費率，環境部公告即日起至1月31日止，公開接受各界推薦學者專家擔任碳費費率審議會第1屆委員，委員任期共2年，而學者專家僅限「環境」、「能源及資源」、「經濟及財務會計」及「法律」等4類專長領域，每領域各2人、總計8人。

依環境部規劃，今年開始碳費徵收對象的溫室氣體年排放量將納入計價，並於2025年繳交；依氣候變遷因應法第28條規定，碳費的徵收費率將由碳費費率審議會審議後，送該部核定公告。

依《碳費費率審議會設置要點》規定，審議會召集人為環境部次長、副召集人為氣候變遷署署長，委員人數為19人到23人，將由環境部部長遴聘機關代表、民間團體代表及學者專家，其中政府機關以外之委員不得少於三分之二，任一性別比例不得少於三分之一，將各領域的代表及意見納入，並符合性別平等精神。

氣候變遷署署長黃偉鳴表示，目前初步規劃由21名委員組成委員會，其中將有8名專家學者委員由各界推薦，至於民間團體委員包括產業團體、環保團體等都會納入。

環境部表示，碳費費率為各界十分關切之議題，亟需具有相關學術專長及經驗之學者專家參與討論，該部誠摯邀請各界踴躍推薦優秀專業人才擔任審議會委員。

碳費費率審議會設置要點明定碳費費率應審酌包括我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果與其他相關因素而定。