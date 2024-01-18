餐飲油煙味惱人 中市試辦油煙即時監控系統助業者改善

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台中火鍋、燒烤等餐飲業蓬勃發展，若油煙異味未經妥善處理，恐造成周邊居民困擾，台中市政府環保局建立台中市餐飲宣導小天地Line帳號，更首創餐飲油煙即時監控的智能管理（空氣管家）系統，去年度試辦15組，讓業者更方掌握排放狀況，並及時改善。

環保局長陳宏益指出，餐飲油煙汙染事件多屬餐飲業者防制設備大多設於頂樓、鐵皮屋頂上或天花板夾層等，導致未能及時發現防制設備異常或監控儀表故障等，使油煙異味擾鄰而不自知，因此環保局試辦安裝即時監控系統，去年安裝15台。

環保局指出，監測系統若偵測到排放異常，會以Line即時推播訊息，有助餐飲業者立即掌握空氣汙染排放狀況及時處理，落實自主管理，業者反應可避免員工攀爬危險外，也可節省紙張浪費及時間抄表，不但省時便利，更讓員工能專心服務顧客，提升餐廳行政效率。

環保局表示，去年5月創新開發「空氣管家」平台，以簡易空氣感測器搭配PM2.5、溫度及防制設備監控儀表監測餐飲油煙排放狀況，每5分鐘回傳一筆數據，並用地圖呈現油煙汙染變化趨勢，異常時透過Line推播提醒餐飲業者即時資訊、立即確認並通知設備商修繕，提升自主管理能力。

業者認為，雖需負擔電費及網路費用，但可隨時掌握並自主維護管理，未來更加經營周邊住家溝通管道，達敦親睦鄰目的。陳宏益強調，愛地球不只是口號，員工做餐飲油煙防制也協助公司效率提升，並友善對待周遭空氣品質、附近居民放心，企業永續經營，更期盼透過科技輔助方式，進而減少民眾陳情及油煙汙染。