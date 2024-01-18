黃敏惠探長者送春節慰問金 嘉市府調高弱勢失能長照補助

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農曆春節將屆，嘉義市政府致贈12家社福機構每家3萬6000元春節慰問金，市長黃敏惠今天到瑞泰老人長期照護中心、身心障礙福利服務中心發慰問金，探望長輩、慢飛天使；此外，市府今年增編1951萬元補助弱勢失能老人長住機構費用。

黃敏惠先到瑞泰老人長期照護中心探視長者一一向中心長輩與工作人員拜年，同時感謝瑞泰團隊團隊用心照護長者，並叮囑長照中心善用中心的寬敞環境，多帶長輩走動、曬太陽，讓長輩在中心居住也能有家的溫暖。

黃敏惠隨後前往嘉義市身心障礙福利服務中心關懷慢飛天使，與孩子們愛的抱抱、跳舞，並一同完成「金元寶幸福龍虎哩鑰匙圈」，同時肯定伊甸社會福利基金會，用愛心、專業、敬業的態度陪伴孩子成長。

黃敏惠表示，嘉義市是非常重視教育的城市，很感謝伊甸社會福利基金會照顧早療孩子成效顯著，已照顧超過1萬5000名慢飛天使，畢業生和回歸幼兒園累計有250名，啟發孩子的發育，進而讓孩子發揮潛能。

黃敏惠表示，嘉義市用有限資源，以軟硬體建設，多元化照顧關懷老幼及弱勢族群，今年編列1億7408萬餘元預算用於身障福利措施，比2023年1億200萬餘元增加了7000多萬元，就是要致力於建構高齡友善城市，推行各項高齡友善方案。

嘉市府社會處長李思賢也說，為支持身心障礙機構服務人員久任，今年增編925萬6000元預算，補助身障機構專業服務人員每人每月最高1萬2000元；還有增編1951萬預算，調高中、低收入戶失能老人機構安置費補助金額。