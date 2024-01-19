寶元智造專精客製化系統櫃體服務 寶元快客櫃大放異彩

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寶元智造公司作為寶元數控集團的一員，憑藉其獨特的商業模式和系統櫃品質，成功推出了創新的『寶元快客櫃』，為客戶提供出色的客製化櫃體服務。最近，寶元快客櫃再度引領櫃體行業的發展，推出一系列結合智能科技的新品智能櫃，進一步提升客戶的生活品質。

寶元智造表示，寶元快客櫃以其卓越的品質、高效的交期，以及價格親民的可客製化單品系統櫃而聞名，完全滿足客戶對空間的多樣設計。不論是客廳、臥室、書房還是廚房的櫃體解決方案，我們提供以公分為單位的客製化選擇，精準滿足每位客戶的設計要求。透過先進的3D渲染擬真技術，客戶能夠在線上合成模擬，實際感受真實場景，確保所設計的櫃體完美迎合個人喜好和品味。

為了更好地滿足客戶對快速交貨的需求，寶元快客櫃提供了簡便而迅速的訂購流程。客戶只需在網站上挑選板色尺寸，透過軟體3D模擬確認訂單，即可享受快速的交貨服務，省時省力。

新品智能櫃系列結合了高品質、可客製化的特點，同時融入了先進的智能科技，包括：

一.手機開啟，輕鬆方便:手機即鑰匙，藍牙連接，一按即開。綁定賬號，永不擔心丟失。書櫃、床頭櫃，通通完美適配，生活更輕鬆。

二.呵護寶寶成長，安全無憂:智能開關隔絕危險，為家中寶寶提供安心的成長環境。

三.智能保護，辦公私密:辦公室文件和私人物品安全至上，智能開關保護隱私，提升工作效率。

四.遠程授權，管理更高效:擁有方便的遠端授權功能，利用APP遠程授權鑰匙，輕鬆設定使用時間段和查看開鎖歷程，為工作和生活帶來更高效便捷的管理模式。

五.超低功耗，長久續航:擁有超低功耗技術，App實時顯示電量，長時間使用無憂。

六.隱形設計，美觀無損:隱形形式暗裝，無需使用黏著劑，不需打孔，保持櫃體美觀。

寶元快客櫃巧妙結合單體櫃概念與卓越系統櫃品質，歡迎到寶元快客櫃官網https://www.closethighway.com 輕鬆挑選理想櫃體，體驗簡便下單流程，開啟獨特的生活空間之旅。寶元快客櫃台中廣三SOGO旗艦店位在台中市西區台灣大道二段459號12F，洽詢電話：04-2323-2379 / 0911-979-105 (陳協理) ，郵件：[email protected]