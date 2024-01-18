台塑總部大遷徙 攜手旗下NKFG福機裝公司開創企業防疫新格局

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台塑集團企業總部，2023年10月甫遷移至內湖南京東路的三棟商辦大樓，作為敦北總部員工於都更期間的新基地；有別於使用超過40年，原被外界稱為「台塑五角大廈」的敦北總部，內湖企業新總部除了擁有時尚、華麗的外觀設計外，內部工程更是周延。考量近幾年因疫情造成的衝擊，所有企業對於團體辦公的空間格外重視，新總部不僅要提供員工良好的辦公環境，還要具備防疫的能力，更要能提升企業的保護力。因此台塑集團特別攜手旗下NKFG福機裝公司共同打造科技防護網，透過獨家的UVC LED深紫外線除菌技術，以點、線、面的方式將企業總部由內而外，從空氣、環境到飲用水全面防護，打造台塑集團企業新碉堡。

傳統的紫外光殺菌概念是「有被光照到，才算有殺菌到」，但是先撇除高強度的紫外光照射對人體的影響，一個空間甚至是一個小房間要達到有效的光照空氣除菌，那需要多少的紫外線燈才夠？又或是需要多大台、多少台空氣清淨機才能滿足效果？

NKFG福機裝透過計算UVC LED燈點的照射強度及角度，組成UVC LED石英燈管，並直接安裝在空調交換箱當中，能夠適應不同的交換箱過濾網或是通風口大小形成全面性的除菌，再藉由空氣交換的原理，將除菌後的純淨空氣，送進環境中。透過不斷的空氣交換效果，讓環境中的空氣品質達到最佳化，進而降低空氣中的細菌傳播風險，小至會議室、電梯車廂，大至辦公大樓、百貨商場甚至是企業總部，只要空調有吹到的地方，就能夠透過這樣的方式，將空調打造成大型的空氣除菌機。

NKFG福機裝UVC LED各式空調除菌模組。圖／NKFG福機裝提供

NKFG福機裝強調的關鍵在於「主動防疫」，如果能將空氣中的細菌濃度降低，讓環境空氣變好，首創業界高標準品質保證：室內密閉空間菌落數濃度維持在500CFU/m3，為室內空氣環境打造真正有效的防護方式；而這樣的防疫模式也與台北市政府推行的「室內空氣品質認證場所推動計畫」不謀而合。

NKFG福機裝UVC LED電梯空調除菌模組。圖／NKFG福機裝提供

NKFG福機裝配合政府機關積極推動改善室內空氣品質，打造示範場域，透過數據分析讓民眾及企業更能了解紫外線除菌對空氣品質改善的重要性。不僅成功讓連鎖百貨、米其林餐廳、食品工廠等場域接續引進紫外線除菌設備，NKFG福機裝更希望透過善的循環，擴大集團的影響力，發揮企業社會責任捐贈除菌設備，讓公部門機構、醫療院所可以起到帶頭作用，使來洽公的民眾及看病的患者也能更安心，創造出雙贏的效益。