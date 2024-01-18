偉智光電參加第6屆亞太工程和應用科學會議

偉智光電科技日前派出公司研發團隊前往日本北海道，參加在當地舉行的2024年第六屆亞太工程和應用科學會議（APCEAS）。本次會議重點在關注、探索人工智慧（AI）在各個領域的應用，同時促進亞太各國在工程和應用科學範圍上的學術交流與合作。偉智光電在會議中發表了光電應用論文，探討光波導技術在AI伺服器製造上的最新運用及整體解決方案，目前已有數家券商拜訪該公司談及輔導事宜，公司方面正審慎評估中。

本屆APCEAS研討會設立了一個專門會議，涵蓋人工智慧技術的各個面向，包括機器學習、自然語言處理、計算機視覺、智慧控制和智慧製造，會議邀請來自學術和工業界的專家學者參加，並分享亞太各國在人工智慧領域的最新研究成果和案例研究。在光波導領域研發多年的偉智光電，發表將光學元件整合於積體電路上之技術，也就是高階矽光子晶片，原理是以光波的傳遞方式取代銅金屬線，改善傳統晶片在運算速度、處理巨量資料上之不足，同時解決AI伺服器訊號傳輸、頻寬、熱能等問題。

研討會中特別討論「人工智慧在未來的影響和挑戰」，與會學者專家一致認同人工智慧正在改變人類的生活與工作方式，比如產業自動化大幅提升、生活智慧化更為普及、更多的大數據分析運用。偉智光電在會中表示，AI發展趨勢已經銳不可擋，AI伺服器及計算中心需要大量高階晶片，因此全球半導體大廠相繼投入超高速晶片研發。高階晶片製造原本就是台灣科技業強項，運用光波導為技術的矽光子晶片有望成為未來主流，國內相關廠商也可望受惠於未來全球大量應用AI之時代浪潮。