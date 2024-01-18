買書贈珍奶！春水堂推限定「閱讀珍奶」組合 「小小調茶師」創意繪畫比賽開放報名

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根據經濟部統計，全台每年賣出10.2億杯手搖飲，全球手搖飲商機高達千億！起源於台灣、風靡世界，手搖飲的誕生要從40年前第一杯冷飲調茶「泡沫紅茶」及「珍珠奶茶」說起。為此，春水堂與多次獲得金鼎獎的未來親子小天下，合作出版《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》茶文化知識繪本，透過生動活潑的圖文編排，讓大小朋友輕鬆閱讀、揭祕五千年茶文化與手搖飲熱潮，全台書店通路和春水堂都有銷售。

春水堂表示，《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》 是全台第一本穿越5,000年的茶文化知識繪本，大人和小孩都可輕鬆閱讀，透過考究的資訊和細膩可愛的插畫，寓教於樂地分享世界茶歷史、歷代飲茶文化、茶的製程與種類、泡沫紅茶和珍珠奶茶誕生故事，從台灣到全世界、珍珠奶茶好喝的祕密！

春水堂成立40年來推廣茶文化不遺餘力，除了與未來親子學習平台共同捐贈近2千本茶文化知識繪本給全台市立國小和台中市立圖書館，即日起至1月31日，全台春水堂更獨家推出「閱讀珍奶」組合，凡於門店購買《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》繪本，就與消費者分享1杯小杯的冰珍珠奶茶，組合價429元（書本訂價450元）。

此外，春水堂大墩店限定推出「小小調茶師組合」，1／20、1／27開放小小調茶師體驗，體驗內容包括泡沫紅茶、珍珠奶茶製作、制服體驗、鑑定卡及迷你雪克器紀念等。

春水堂也首度舉辦「小小調茶師」創意繪畫比賽，鼓勵小朋友發揮創意，不限創作媒材，鼓勵小朋友學習茶職人的精神，勇敢搖動百變創意，畫出心中的夢幻飲品！消費者可至全台春水堂免費索取圖畫紙（數量有限），或者自行上網下載圖稿。

春水堂表示，「小小調茶師」創意繪畫比賽開放報名至今，獲得許多國小和安親班老師主動轉載分享，已收到許多富有想像力的作品，讓人驚嘆小朋友的想像力！比賽活動報名至1／31止，豐富獎項除了獎狀和春水堂品牌周邊商品，春水堂還要送出共100杯珍珠奶茶給小朋友！