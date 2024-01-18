輝達、超微爭鋒！台系這10檔邊緣運算得利

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【旺得富理財網 黃順德】2024 CES順利落幕！最令人印象深刻的一幕是晶片大廠輝達（Nvidia）、超微（AMD）同場較勁，同日分別推出GeForce RTX 40 Super系列顯卡，以及Ryzen 8000G系列桌上型處理器等，引發話題。

輝達、超微雙雄相爭，台廠得利，包含AIPC、邊緣運算（Edge Computing），以及台積電（2330）概念股都是受惠股；輝達執行長黃仁勳曾表示在AI發展的過程中，「GPU運算及高速網路將扮演更為重要角色」，邊緣運算已儼然成為大勢所趨。

邊緣運算是一種網路運算架構，運算過程盡可能靠近資料來源以減少延遲和頻寬使用；研調機構顧能（Gartner）預估，邊緣運算市場規模將從2021年的18.9億美元，成長至2026年的58.4億美元，複合年均成長率達25.3％。

台股中邊緣運算概念股包括台積電（2330）、廣達（2382）、研華（2395）、中華電（2412）、聯發科（2454）、創意（3443）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）、凌華（6166）、緯穎（6669）等；其中資深分析師最看好高速化訊號傳輸IC晶片與元件供應商譜瑞-KY、HOST及高速傳輸IC設計廠祥碩。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。