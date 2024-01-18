緯穎去年每股賺68.88元 AI產品營收占比已逾20％

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【中央社記者潘智義台北18日電】雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天公布自結2023年稅後淨利新台幣120.44億元，年減15%，每股盈餘68.88元。緯穎指出，人工智慧（AI）產品營收占比已超過20%，另外，去年營收為歷史次高。

緯穎透過新聞稿說明，2023年第4單季營收季增10.9%、年減33%，營業淨利46.46億元，稅前淨利44.58億元，稅後淨利35.15億元，每股盈餘20.1元。毛利率年增2.6個百分點至11.0%，營益率年增1.8個百分點至7.9%，稅後淨利率年增1.6個百分點至6%。

緯穎指出，2023年度自結合併營收2419.01億元，年減17.4%，毛利率年增1.2個百分點至9.4%，營益率年增0.5個百分點至6.6%，稅後淨利率年增0.1百分點至5%，基本每股盈餘68.88元；2023年度自結合併營收為歷史次高，毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。

緯穎表示，2022年底台北辦公區全面使用綠電後，2023年底緯穎台南工廠正式導入綠電，逐步實現全面使用綠電的目標，於2023年開始導入碳管理平台，並於2024年1月召開供應商大會，結合供應鏈夥伴進行碳盤查和綠電導入，共同實踐淨零排放。

緯穎看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。展望未來產能擴充及營運需求，董事會通過對子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.增資1億美元，供廠房建設使用；並持續投資亞太和美洲自有產能，以打造韌性供應鏈，貫徹永續經營理念。