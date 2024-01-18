菊島澎湖跨海馬拉松春季賽3／31登場 選手加購望安島遊程享優惠

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交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為打造別具特色的離島馬拉松賽事，將於3月31日（星期日）首度辦理「2024菊島澎湖跨海馬拉松-春季望安跳島半馬嘉年華」，並與旅宿產業攜手合作推出優惠方案，供跑者選擇。

這項賽事分有6K「休閒組」、10K「健跑組」及21K「半馬組」等，除可深度體驗望安當地獨特地景及人文風情，還有CP值破表的報名禮，包含活動T恤、環保水杯，完賽禮有當地特色黑糖糕、爆米花球美食、文石印章，以及200元美食攤位的抵用券等多項好禮。

澎管處指出，「望安鄉」是澎湖本島中的離島，距離馬公市南方11浬（約20公里處），搭船時間約45分鐘。而為提供跑友更便利的交通及住宿服務，除開放望安綠蠵龜觀光保育中心供跑友自備睡袋住宿外，並與旅行社整合推出台北、台中及高雄等3地出發1~3日的機＋酒優惠方案，以及1、2日加購遊程，包含有搭乘選手專船、環島遊程、中晚餐食（選手晚宴）及夜宿保育中心等多項方案供選購，同時也與澎湖在地旅館、民宿及特產店合作提供特約商店優惠供挑選參加。

而為吸引更多跑友關注，澎管處18日也邀請望安國小師生，一起為活動代言及造勢，由全校20餘名師生從綠蠵龜觀光保育中心出發，用雙腳沿著望安環島道路跑到「鴛鴦窟」欣賞環海秀麗景緻，接著到全島之最高峰「天臺山」，再到保留完整古厝聚落「花宅」，最後到綿延數公里的美麗貝殼砂灘「網垵口」，繞行一圈共10公里。

詳情請參考「2024菊島澎湖跨海馬拉松-春季望安跳島半馬嘉年華」報名網站（https://bao-ming.com/eb/content/5932），或「澎湖國家風景區管理處」臉書粉專查詢。