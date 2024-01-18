二級保育類誤衝金門機場防鳥網 傷癒野放重返大自然

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一隻二級保育類野生短耳鴞於去年12月28日因誤觸金門機場防鳥網掛網受傷，經金門縣野生動物救援暨保育協會救援後恢復狀況良好，在通過野放訓練後經獸醫師評估已達野放標準，今(18)日下午在多年國小操場進行野放，傷癒的短耳鴞帶著眾人的祝福重返大自然；金門國家公園管理處也邀請學校師生進行環境教育宣導，讓生態保育的觀念向下扎根。

這項短耳鴞野放活動，先由金門縣野生動物救援暨保育協會人員介紹金門常見的猛禽種類，並向多年國小學童傳達野生動物救援及保育的知識，透過宣導活動讓加深學童們對生態保育的觀念。隨後，短耳鴞由金管處副處長黃子娟與多年國小師生共同野放重返大自然，在牠振翅高飛的那一刻，全場人員都為之振奮與開心，也深刻的體驗到生態保育的重要性。

金管處副處長黃子娟表示，為了解金門地區鳥類的威脅因子，自2019年起委託金門縣野生動物救援暨保育協會辦理鳥類救傷工作，至2023年止，鳥類通報案例計有1269例，以落巢失親、路殺及纏網為通報原因前3名，顯示野生動物因人為活動的影響而落難仍為大宗。

金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫師陳亭指出，屬二級保育類的短耳鴞為金門稀有的冬候鳥，常見於農耕地或草原環境，會捕食田間的鼠類、蛙類為食，有時會遭到農田間的防鳥網纏繞而受傷，對短耳鴞的危害相當大。

金管處也呼籲，民眾若發現遭網具纏繞的鳥類可撥打金門國家公園管理處(082-313100)或金門縣野生動物救援暨保育協會(082-333587)通報，相關單位接獲通報後會立即派員到場處理。