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中美醫藥集團攜手慈濟 推動健康愛心生態系

  • 中時即時 馮惠宜
中美醫藥集團總經理林命權與慈濟慈善基金會執行長顏博文共18日同簽署「企業共善」合作協議。（馮惠宜攝）
中美醫藥集團總經理林命權與慈濟慈善基金會執行長顏博文共18日同簽署「企業共善」合作協議。（馮惠宜攝）

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在家庭健康與預防醫療等領域深耕多年的中美醫藥集團，今（18日）與慈濟慈善基金會共同簽署「企業共善」合作協議，中美醫藥將提供慈濟志工「健康御守包」，讓志工在服務時也照顧自己的健康。並將建構「健康學堂」，傳遞身心健康知識，讓樂齡志工能更自在面對老年生活。

中美醫藥集團品牌總監林宜琳說，第1階段「健康御守包」的構想，起源自中美醫藥集團的核心專業：健康照顧、自我療護。她不諱言，母親李阿利在她9歲授證成為慈濟委員，姐弟3人就在慈濟的大家庭裡成長。當年陪伴我們的師姑師伯們，如今已是白髮蒼蒼，因而想用照顧自家長輩的心幫助志工將身體照顧得更好。

林宜琳也說，中美期待第一階段推出志工健康御守包，讓慈濟志工在關懷訪視對象的同時，也能隨身攜帶，無論在何時何地都可以照顧自己的健康並保持最佳狀態。

此外，架構「健康學堂」賦予志工健康知識，懂得如何積極迎向生命必經的老化過程是第2階段計畫。中美醫藥總經理林命權說：預計規畫1系列的健康議題，協助志工在生命進入樂齡階段時，如何將自己的身體照顧得更好，持續發揮生命美善的良能，成為自己生命的富翁。

慈濟基金會執行長顏博文則表示，此企業共善合作協議內容，包括台灣慈善、國際慈善及永續發展議題，感謝中美醫藥集團共同建構社會愛心生態系，讓正向良善的愛心能量，能源源不絕成為台灣幸福及世界平安重要穩定力量。

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