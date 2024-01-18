王文良｜外資瀉票行情 台股空襲警報 高股息ETF慘成活靶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大選前市場一面倒看好，無論誰勝出，1月都有行情，今年上看2萬點。選舉結束，參選人尚未掃街謝票，外資台股先「瀉票，」1/15、1/16、1/17賣超台股90.88、451.31、782.23億，3天大賣1,324億，將大盤殺到17,161點。

2020年爆發新冠疫情，台股從8,523點飆到18,619點創歷史新高，拉回後再漲，今年1月最高17,956點，對抗疫情聯準會祭出無限量化寬鬆政策，為救經濟大撒幣購債印鈔紓困。疫後景氣復甦、AI浪潮崛起，ETF狂吸金規模膨脹，一波波推升大盤，每天當沖不亦樂乎、沉醉多頭渾然忘我，彷彿股市再也沒有空頭。選後融資餘額創一年新高，對可能出現的跌勢與轉折零戒心，1/2~1/17大跌近800點，融資戶深陷危機。

1/17爆量3,876億謠傳有神秘買盤進場承接外資籌碼，事實上隔日沖、當沖貢獻成交量最大，投信買超68億並非真心看好而是有不得已的苦衷：大批資金湧入高股息ETF，越買越跌壓力更大，台股ETF成分股是行情走空時動彈不得的活靶。

熱門高股息ETF復華科技優息，2024年首次除息即貼息，若在去年12月高點19.82元買進，參加2次除息(0.11、0.13元)，成本為19.58元，以1/18收盤價18.28元計算，帳面虧損1.3元(-6.64%)。00929最大持股聯發科先從1,055元跌至953元，1/4除息，到1/18為止最低跌至879元，亦淪落貼息窘境。

拜高股息ETF、AI、半導體所賜，2023年台股走大多頭，2024年1月並沒有搏得好采頭，1/16、1/17台股2天大跌385點，國安基金、證交所、櫃買中心同步信心喊話，強調有穩市措施，必要時將出手，呼籲投資人保持冷靜，根本搞錯對象，大提款是外資，不是融資。

主管機關對股市的態度，應比照選務機關對選舉的態度:超然、公正、不干預。空頭市場，覆巢之下無完卵，政府應善盡提醒投資風險之責，而不是放話、散播、製造只會漲不會跌的聲音，一而再、再而三扭曲市場機制、違背自由經濟精神，將造成難以收拾後遺症，空頭市場最大受災戶，終究是散戶。

台股17,300點之上誕生巨大頭部型態，多頭結構徹底崩壞，技術面反彈壓力在1月初盤整區17,500點附近。反不反彈，都要保守，空頭螫伏多年反撲力道不容小覷。大盤十年線在13,640點，距真正好買點還很遙遠。

※本資料由資深分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。