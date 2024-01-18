空氣力學霸主 全新COBRA DARKSPEED 系列球桿進化上市

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全球高爾夫球具創新領導者 COBRA GOLF 榮冠業界眾多「首創」頭銜：首創多功能球桿、首創碳纖維桿身、首創單一長度鐵桿組、首創搭載智能科技球桿與 3D 列印技術等，無論在科技研發、創新造型、亦或是製程精進，COBRA GOLF 無不引領業界先鋒，敢於挑戰不同。邁入 2024 年之際，COBRA GOLF 祭出全新 DARKSPEED 家族系列球桿，首發推出空氣力學霸主進化版 DARKSPEED 開球木桿、球道木桿、與混血桿。

延續上一代 AEROJET 系列創新的尖端空氣力學設計，此次改版新升級更大膽運用航太級材料，結合航空工程師的專業科技技術指導，同時擴大 PWRSHELL H.O.T. 桿面，搭配吊橋式配重設計使桿面與桿底無限靈活，由裡到外全面升級科技性能，打造 COBRA 迄今速度最快的球桿，帶來超越世界的巔峰球速。

全新 DARKSPEED 開球木桿由航太工程師設計，搭載更優化的空氣力學造型及客製化的重量配置，具有流線的上緣線弧度、更高的冠峰與上揚的裙側，同時以輕量碳纖維頂冠與桿底嵌片取代鈦合金，碳纖維頂冠和上一代相比薄了 30%，能更理想地重新分配重量來改善質量特性；擴大 PWRSHELL H.O.T. 桿面，增大 10％ 的PWRSHELL L 型杯狀桿面能最佳化出球與距離，且透過 A.I. 設計的 H.O.T. ( Highly Optimized Topology 高度優化拓撲) 桿面能為整個桿面帶來更高效的速度與後旋；採用更低且更向前移的 PWR-BRIDGE 配重系統，創新吊橋式配重設計使桿面與桿底無限靈活，懸掛式的 PWR-BRIDGE 配重位置更低並更向前移，可有效釋放更快球速。

為全方位滿足不同球員的最適需求，COBRA 透過策略性調整桿頭外型與配重位置，提供三種不同性能 DARKSPEED 系列開球木桿讓球友做選擇。1、DARKSPEED LS 專為需要降低後旋與做球需求的高速揮桿球友所設計，其造型從桿面到上緣線的輪廓更加流線，具有最高的裙側高度與更高的冠峰，並減少桿面表面積，使瞄球設定時的輪廓更為精緻，進而最大化球速表現。2、DARKSPEED X 適合的球友類型最廣泛，融合低後旋性能與穩定性，具有中等裙側高度和流線造型，除了後方配重外，新增前方的第二個配重，能帶來額外的後旋調節控制，完美結合出色的球速與容錯性。3、DARKSPEED MAX 採用中低後旋，針對最需要容錯性或矯正右曲球的球友所設計，提供左弧彈道和無與倫比的穩定性，具有三個款式中最低的裙側高度和最高的慣性矩。全新 DARKSPEED 開球木桿皆採用改版新升級的空氣力學設計，流線型輪廓可大幅減少阻力，使不同程度的球友都能提升擊球速度，實現終極遠距。

「全新 DARKSPEED 開球木桿的空氣力學構造是我們迄今為止最先進的代表作」COBRA GOLF 創新研發副總 Mike Yagley 表示：「我們不遺餘力的持續精進空氣力學造型，優化彈道調節、調整重量特性和配重位置等方面的技術與製程，為高爾夫球友提供最先進且高性能的球桿。」此次除了 DARKSPEED 系列開球木桿之外，還有與其搭配的 DARKSPEED 球道木桿，運用和 DARKSPEED 開球木桿相同的 PWR-BRIDGE 配重系統、擴大的 PWRSHELL H.O.T. 桿面科技，並以輕量碳纖維頂冠來取代鈦合金，其可調式配重系統能讓球友調整開球木桿的容錯性、出球角度與後旋。DARKSPEED 球道木桿提供兩種型號，以滿足所有類型的球友：

DARKSPEED LS (Low Spin，低後旋) 球道木桿：

為首款採用鈦合金結構的球道木桿，能提供有如開球木桿的性能，針對揮桿速度較快的球友所設計，與傳統球道木桿相較之下，能為球友大幅提升距離表現。此款全新 DARKSPEED LS 搭載航太級鈦合金本體與鈦合金 PWRSHELL H.O.T. 嵌入式桿面，鈦合金材質能省下更多重量，並將其配置在桿頭更低且更靠前處。結合 PWR-BRIDGE 創新吊橋式配重設計與 68 克鎢配重，讓桿頭重心位置更低且更靠前，進而最大化球速與距離。輕量碳纖維頂冠能同樣減少桿頭上半部的重量，使得桿頭重心位置和前一代相比足足低了 3.2 公厘。

DARKSPEED X 球道木桿：

DARKSPEED X 款式允許更高容錯率，適合想在易於起球、容錯性與遠距離等特性間找到平衡的球友所設計。其輕量碳纖維頂冠能減少桿頭上半部重量，進一步降低桿頭重心，增加易打性。位於桿底後緣的 8 克固定配重可提升容錯性與出球角度，而更低且更向前移的 PWR-BRIDGE 配重系統與 PWRSHELL H.O.T. 桿面科技，則能有效釋放更快球速。

DARKSPEED 家族的最後成員 DARKSPEED 混血桿，適用於各種不同球位，提供標準版混血桿及女用混血桿兩種款式，兼具終極遠距與高出球角度，提升遠距離進球的容錯率。這款新球桿具有高反彈前緣設計，能優化擊球時與草皮間的摩擦，無論任何草皮狀況下都能

帶來絕佳穩定性。其標準版的 12 克桿底配重與女用混血桿的 8 克標準配重能讓重心更低，實現更高擊球彈道，最大化飛行距離。

2024 全新空氣力學霸主進化版 COBRA DARKSPEED 開球木桿、球道木桿及混血桿即將於2024 年 1月 18 日 (四) 起正式發售，以優化的空氣力學設計，擴大的 PWRSHELL H.O.T. 桿面，結合更低且更向前移的 PWR-BRIDGE 配重系統，帶來超越世界的巔峰球速。COBRA 也將於全台接續舉辦多場球友試打會，邀請高爾夫愛好者親身體驗 DARKSPEED 所創造出的驚人超凡速度。

● 了解更多 COBRA® Golf 2024 年革命性新品資訊：https://www.cobragolf.com