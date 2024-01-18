萬能科大與韓國江源高中締結姐妹校 培育國際時尚精英人才

萬能科技大學具有“國境第一大校”的絕對地理優勢，享有“航空城大學”的產學合作資源，洞悉產業國際化的趨勢，挑戰國際競賽爲國爭光，走上世界舞臺擴展視野，促進國際交流，負有培育優質國際精英人才的責任。萬能科大的時尚造型設計系(時尚系)與化妝品管理系(妝品系)致力於國際化，積極參與多項國際競賽並獲得非凡成績，獲得國際美髮金牌等殊榮，增加學生國際視野及國際知名度。

2024年1月10日萬能科大與韓國江原生活科學高等學校於締結姊妹校，積極進行跨國學術合作與人才培育，此次協議有助於兩校之間的學術和文化交流。江原生活科學高等學校由校長朴應圭親自帶領學務長、老師及學生共25人慕名來到萬能科大進行探索無限的創意，啟程時尚藝術之路！萬能時尚系特別安排「時尚銀戒金工體驗」課程，帶給遠道而來的貴賓們不一樣的體驗，並參觀時尚系新穎及完善的教學設備，朴應圭校長與老師們都感到非常驚艷，紛紛表示非常羨慕，未來會積極輔導有意出國深造的學生就讀萬能科大。姊妹校的協議簽署，標誌著萬能科技大學和江原生活科學高等學校之間的關係進一步加強，並為兩校之間的學術和文化交流打下了堅實的基礎，共同努力掌握國際時尚發展趨勢，培育精英學子走上世界舞臺煥發光彩。

江原生活科學高等學校為韓國優秀公立高中，設備完善且環境優美，非常重視實作的能力，每位畢業生在畢業前都考取三張國家證照，升學及就業率百分百，讓無數想要進入時尚美業的韓國學生趨之若鶩。江原高中配合國家政策，極力開發國際合作機會，鼓勵學生參與國際交流和實習，培養學生在全球舞台上脫穎而出的能力。江原高中專訪萬能科大的原因，為獲知其是台灣北區唯一有時尚及化妝品專業研究所的私立科技大學，引領時尚造型的國際發展趨勢，無論在學術與實務的辦學績效都能夠融匯世界風華，發揮個人風格！例如2023年9月9日~9月11日在法國巴黎盛大舉行的2023OMC世界盃錦標賽獲得國際大獎，萬能科大的謝翔宇同學和林明惠老師分別在晚宴髮型和新娘彩妝項目獲得金牌與銀牌佳績。

校方表示，萬能科大時尚系的最大資產就是優秀的教學團隊，每位教師除了具有高等學歷之外，都具有多年業界實務經驗，技術與學識兼備，成立至今培養無數優秀時尚造型設計師。萬能科大近年投入巨資打造創新的學習環境，學生在先進的彩妝美甲、時尚髮型、服裝設計、珠寶設計教室、名模展演舞臺教室的環境中學習，沉浸於多元課程的啓迪，接受師徒式多導師的個別輔導，體驗全面的校外與海外實習，未來一定能夢想成真，在全球舞台上脫穎而出。