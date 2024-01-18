行政主廚張莛逵勇奪國際賽3金獎 台中「厝秘」年菜外帶組合搶購一空

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大鼎餐飲事業群「厝秘」中餐行政主廚張莛逵，2022年勇奪比利時及荷蘭國際餐飲大賽雙金獎的肯定，2023年再拿下德國國際烹飪大賽金牌獎，成為名符其實的3金主廚！喜迎農曆春節的到來，主打傳統手路菜的「厝秘」餐廳，年菜外帶組合已被搶購一空，除夕圍爐宴訂位也幾近客滿！

張莛逵在分享得獎過程時表示，2022年參加「荷蘭國際餐飲挑戰賽（NICC）」時，是以「羅勒煎鮭魚襯南瓜燉飯佐蔓越莓甜菜根醬」榮獲個人主餐金牌；參加「比利時國際餐飲大賽個人主餐」，則以「燒烤豬肋排佐piri piri 醬」獲得金牌殊榮，成為雙金主廚。

2023年參加「德國國際觀光烹飪大賽（GTCIC）」時，張莛逵端出「龍膽菲力佐瓊漿玉液」，以台灣屏東在地養殖的龍膽石斑為料理主軸，為凸顯石斑的天然甜度，不過度調味即可保持原有風味，因此以鮮蒸炙燒熟成的烹調方式，再佐以香橙藍莓醬，讓口感展現層次且更為獨特，最後拿下個人主餐金牌獎，為自己再添一面金牌。

張莛逵表示，此次競賽由德國舉辦，選手來自德國、波蘭、捷克、丹麥、比利時、加拿大、荷蘭、巴勒斯坦、土耳其、以色列、韓國、台灣、祕魯、印度、阿拉伯、馬來西亞、越南等17個國家、共計704名選手參賽，競爭相當激烈。

餐飲資歷超過30年的張莛逵，32歲就擔任總統國宴主廚，也曾擔任六福旅遊集團中區行政主廚、台中震大金鬱金香酒店中餐主廚。張莛逵說，每回參加國際餐飲大賽，他會突破傳統中餐料理製作方式，搭配台灣在地食材，不斷地構思菜品、持續反覆練習，因為用心，如今才能獲得3面金牌獎的肯定。

結合在地食材及保持食材的天然風味，已成為新一代創新料理的趨勢。由3金主廚張莛逵擔任行政主廚的台菜餐廳「厝秘」，在台中擁有崇德店與甘肅店；其中，位於水湳旁的甘肅店，以日式舊倉庫改建而成，內部裝潢典雅，備有多間包廂、圓桌、投影機，適合家庭聚餐、團體聚會，還提供免費停車場；該餐廳主打傳統手路菜並結合創意料理，招牌菜如蘇杭東坡醬燜肉、家鄉砂鍋菜飯、蟹黃豆腐砂鍋煲，經典芋頭香酥鴨。