迎接Volkswagen電動化時代 純電休旅ID.4 Pro、純電跑旅ID.5 GTX亮相

2023年,台灣福斯汽車締造許多值得紀錄的時刻,不僅全車系銷售節節攀升,搖滾跑旅The T-Roc掛牌累積近3,000台,成為A0級距進口休旅銷售冠軍,全能王者The Tiguan以超過5,000台的掛牌數穩坐德系休旅寶座,年度掛牌數一舉突破14,000台,相較前年銷售大幅成長40%,品牌市占率更達3.5%,改寫 Volkswagen 在台60年的紀錄。

此外,台灣福斯汽車擴大服務網路範圍,新增 Volkswagen 展示中心、服務中心、快捷保修中心,讓消費者與車主獲得便利服務,另一方面則啟動新品牌識別Certified Pre-owned福斯原廠認證中古車,至今全台已有13間展示中心,而在2023年售出超過5,000台中古車,與同期相比成長50%,給予消費者安心選擇。另攜手共享汽車品牌,合作短租汽車、訂閱車服務,打造移動出行新方案,同時,推出LINE智慧客服,提供即時線上服務,以及不定期「福斯人禮遇計畫」專屬活動和獨享優惠,超過85%的車主加入「福斯人禮遇計畫」會員人數突破11萬大關,成為國內最受歡迎的德系汽車品牌之一。台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示:「2024年,台灣福斯汽車延續強勁氣勢,為廣大消費者帶來創新科技和先進車款,除優化數位體驗、拓展移動選擇,包含多項車主尊榮禮遇和專屬活動,也將啟用更多快捷保修中心,現今已有台北林口、台中大里、台南,接下來則有苗栗頭份據點,支援簡易的保養維修,實踐 Love Brand 的擁車旅程。在產品陣容上,積極導入燃油車款與純電車款,如全新The T-Cross將與消費者見面,以彈性靈活的空間,滿足日常用車所需,純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5亦將在今年登台,除一般車型編成,再推出性能GTX車型,引領消費者進入Volkswagen 的電動化時代。」

面對全球氣候變遷的迫切,Volkswagen做為車壇領導者,率先簽署巴黎協定,目標在2050年實現淨零排放,朝向永續發展邁進。為實現此願景,從產品研發、電動車系拓展、生產製造,至供應商網路,皆使用再生能源,降低碳排放量,比起過往車款,純電車款因最低的碳排放量,成為日常出行中,實現碳中和的最佳選擇。而為加速產品發展,Volkswagen 藉由四個科技面向進行轉型,從底盤設計、軟體開發、電池容量,到移動方案,逐步打造各式電動車款,目的創造規模經濟,落實人人皆能享有電動車的生活,為讓所有人都能找到屬於自己的電動車,Volkswagen推出豐富的純電產品陣容,從入門車款ID.2all概念車、承先啟後的ID.3掀背車、休旅車ID.4 和ID.5,至品牌旗艦ID.7,創造多元的電動車選擇。

不僅因為台灣同樣提出「2050淨零排放」的宣示,除達到降低碳排放量的目標,Volkswagen看好國內電動車發展,隨著消費者對電動車的接受度提高,台灣福斯汽車經過審慎評估,引進消費者最適切的產品,休旅車向來受到國人歡迎,長年盤據汽車銷售排行榜寶座,如今台灣福斯汽車導入純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5,以及二車款的性能車型GTX。讓消費者在駕駛實用車款外,更能享受操控樂趣。

以德國原廠最新技術為標準,純電休旅ID.4及純電跑旅 ID.5採用MEB平台 ,甫問世即襲捲全球市場,搭載量身訂製的APP550全新電能驅動系統。ID.4 Pro使用後驅馬達,輸出功率達210kW(286ps),帶來優異動力表現;ID.5 GTX則採用四輪驅動及雙馬達配置,總輸出功率達250kW,可爆發最大340ps的馬力,展現充沛強勁的動力。此外,ID.4 Pro和ID.5 GTX擁有出色的續航里程,根據國外WLTC測試,最高續航里程可分別達到550、533公里,而ID.5 GTX除有卓越的高功率輸出外,同時具備最大175kW快速充電能力,提供高效便捷的充電體驗。

ID.4及ID.5於全球受到各項專業肯定,ID.4勇奪2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)殊榮,獲得超過90位世界級專業汽車評審認證。而在安全科技上,ID.4和ID.5分別榮獲Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)最高評價五顆星,在美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety)測試中,ID.4更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠,貫徹Volkswagen 引以為傲的行車安全理念。

從最初The Beetle「人人皆可 與眾同行」開始,至今年邁入50周年的The Golf 開啟「德藝安全 享受駕馭」目標,未來將由ID.系列陪伴消費者「永續前進 馭電同行」,Volkswagen 將繼續生產先進車款、擴展售後服務網路、建設硬體設備、優化線上服務,和增進多元移動服務,深入消費者的出行生活,共同踏上 Love Brand 的擁車旅程。