迎接Volkswagen電動化時代 純電休旅ID.4 Pro、純電跑旅ID.5 GTX亮相

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2023年，台灣福斯汽車締造許多值得紀錄的時刻，不僅全車系銷售節節攀升，搖滾跑旅The T-Roc掛牌累積近3,000台，成為A0級距進口休旅銷售冠軍，全能王者The Tiguan以超過5,000台的掛牌數穩坐德系休旅寶座，年度掛牌數一舉突破14,000台，相較前年銷售大幅成長40%，品牌市占率更達3.5%，改寫 Volkswagen 在台60年的紀錄。

此外，台灣福斯汽車擴大服務網路範圍，新增 Volkswagen 展示中心、服務中心、快捷保修中心，讓消費者與車主獲得便利服務，另一方面則啟動新品牌識別Certified Pre-owned福斯原廠認證中古車，至今全台已有13間展示中心，而在2023年售出超過5,000台中古車，與同期相比成長50%，給予消費者安心選擇。另攜手共享汽車品牌，合作短租汽車、訂閱車服務，打造移動出行新方案，同時，推出LINE智慧客服，提供即時線上服務，以及不定期「福斯人禮遇計畫」專屬活動和獨享優惠，超過85%的車主加入「福斯人禮遇計畫」會員人數突破11萬大關，成為國內最受歡迎的德系汽車品牌之一。台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「2024年，台灣福斯汽車延續強勁氣勢，為廣大消費者帶來創新科技和先進車款，除優化數位體驗、拓展移動選擇，包含多項車主尊榮禮遇和專屬活動，也將啟用更多快捷保修中心，現今已有台北林口、台中大里、台南，接下來則有苗栗頭份據點，支援簡易的保養維修，實踐 Love Brand 的擁車旅程。在產品陣容上，積極導入燃油車款與純電車款，如全新The T-Cross將與消費者見面，以彈性靈活的空間，滿足日常用車所需，純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5亦將在今年登台，除一般車型編成，再推出性能GTX車型，引領消費者進入Volkswagen 的電動化時代。」

面對全球氣候變遷的迫切，Volkswagen做為車壇領導者，率先簽署巴黎協定，目標在2050年實現淨零排放，朝向永續發展邁進。為實現此願景，從產品研發、電動車系拓展、生產製造，至供應商網路，皆使用再生能源，降低碳排放量，比起過往車款，純電車款因最低的碳排放量，成為日常出行中，實現碳中和的最佳選擇。而為加速產品發展，Volkswagen 藉由四個科技面向進行轉型，從底盤設計、軟體開發、電池容量，到移動方案，逐步打造各式電動車款，目的創造規模經濟，落實人人皆能享有電動車的生活，為讓所有人都能找到屬於自己的電動車，Volkswagen推出豐富的純電產品陣容，從入門車款ID.2all概念車、承先啟後的ID.3掀背車、休旅車ID.4 和ID.5，至品牌旗艦ID.7，創造多元的電動車選擇。

不僅因為台灣同樣提出「2050淨零排放」的宣示，除達到降低碳排放量的目標，Volkswagen看好國內電動車發展，隨著消費者對電動車的接受度提高，台灣福斯汽車經過審慎評估，引進消費者最適切的產品，休旅車向來受到國人歡迎，長年盤據汽車銷售排行榜寶座，如今台灣福斯汽車導入純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5，以及二車款的性能車型GTX。讓消費者在駕駛實用車款外，更能享受操控樂趣。

以德國原廠最新技術為標準，純電休旅ID.4及純電跑旅 ID.5採用MEB平台 ，甫問世即襲捲全球市場，搭載量身訂製的APP550全新電能驅動系統。ID.4 Pro使用後驅馬達，輸出功率達210kW（286ps），帶來優異動力表現；ID.5 GTX則採用四輪驅動及雙馬達配置，總輸出功率達250kW，可爆發最大340ps的馬力，展現充沛強勁的動力。此外，ID.4 Pro和ID.5 GTX擁有出色的續航里程，根據國外WLTC測試，最高續航里程可分別達到550、533公里，而ID.5 GTX除有卓越的高功率輸出外，同時具備最大175kW快速充電能力，提供高效便捷的充電體驗。

ID.4及ID.5於全球受到各項專業肯定，ID.4勇奪2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)殊榮，獲得超過90位世界級專業汽車評審認證。而在安全科技上，ID.4和ID.5分別榮獲Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)最高評價五顆星，在美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety)測試中，ID.4更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠，貫徹Volkswagen 引以為傲的行車安全理念。

從最初The Beetle「人人皆可 與眾同行」開始，至今年邁入50周年的The Golf 開啟「德藝安全 享受駕馭」目標，未來將由ID.系列陪伴消費者「永續前進 馭電同行」，Volkswagen 將繼續生產先進車款、擴展售後服務網路、建設硬體設備、優化線上服務，和增進多元移動服務，深入消費者的出行生活，共同踏上 Love Brand 的擁車旅程。