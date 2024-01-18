陽明交大發表臺灣民眾半導體支持度大調查，近六成民眾對臺灣半導體產業發展持正面態度，但普遍對半導體技術知識不足；但是，如果民眾具備較高的半導體知識，對於半導體產業的支持程度則下降。

陽明交大副校長周倩舉辦「以人為本的高科技生態圈：人文社會觀點的整合研究計畫」成果發表會。會中發表「民眾對半導體產業之覺知、態度與支持度調查」的報告，是國內第一次有研究探討一般民眾對半導體的看法。

調查發現註一，近六成民眾對臺灣半導體產業發展及永續發展持正向態度，認為我國應設立更多的半導體產業、研發更多相關技術，使用綠電及導入綠色製程以減低對環境的影響；超過六成的民眾對我國投資半導體產業具有高支持意向，包含政府應制定有效政策與法規及投入經費，以研發更多半導體相關技術，並且支持政府投資半導體產業及人才培育政策。

另一調查結果顯示，民眾對半導體的訊息大多來自新聞媒體，其次為個人間口耳相傳，最後才是網路及社群媒體。超過一半的受訪民眾擁有半導體產業相關之股票；對於未來是否從事半導體相關工作，約有四成五的民眾表示「願意」或「可考慮」。本次調查也發現，民眾普遍對半導體技術知識較為不足，也不清楚臺灣的半導體佔國家生產毛額比率、從業人口等現況，值得加強科普教育。觀察國內新聞媒體關於半導體知識層面報導較少，且產業發展多為正向敘述，可能因此民眾接收新聞媒體訊息後，多支持政府對半導體的投資及人才培育政策。但值得進一步思考的是，在半導體知識得分較高的民眾與其對半導體產業之支持態度呈負相關。

陽明交大鄰近新竹科技園區的地域優勢，探究高科技產業及半導體的研發生態圈，同時透過人社領域的研究取徑，挖掘出技術發展過程中需處理的倫理、法律、社會與文化等議題，加入人文社會的關懷及永續社會的責任，達到科技發展與人類社會共好之目標。

本次調查為陽明交大高等教育深耕計畫下支持的「以人為本的高科技生態圈：人文社會觀點的整合研究計畫」，由周倩副校長及傳播研究所李秀珠教授共同進行之線上匿名調查研究，採系統性抽樣，共回收有效問卷1,123份，年齡從18至65歲平均分布，但61-65歲較少；教育程度以大專院校為最多，其次是研究所；受測者個人職業只有不到兩成與半導體產業相關，但是有約一半受訪民眾之親人與朋友從事半導體產業之工作；近九成的民眾因為常聽別人說，所以覺得半導體產業很重要。

註一：臺灣民眾普遍對半導體產業抱持高感知、正向態度及高支持意向。在感知程度上，近八成民眾同意臺灣的半導體產業能增進國家發展的有用性，例如：創造就業機會、引進更多的資金及穩固臺灣在半導體產業的領先地位，進而增進人類的科技進展，促進科學的進步。近六成的民眾對臺灣半導體產業發展及永續發展持正向態度，認為我國應設立更多的半導體產業、研發更多相關技術，使用綠電及導入綠色製程以減低對環境的影響。超過六成的民眾對我國投資半導體產業具有高支持意向，包含政府的應制定有效政策與法規及投入經費以研發更多半導體相關技術。最後，約六成六的民眾表示支持政府對臺灣半導體產業的人才培育，包含投入教育經費、制定政策、向下延伸及與其他國家合作。