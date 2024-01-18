CO ＆ RUNNER磁石運動項鍊 震撼上市

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日本製表巨擘「群馬精密株式會社」總部位於日本群馬縣，一向以「Made In Japan」自豪，一直以來致力於手錶製造領域。憑藉卓越的技術和豐富的製造經驗，群馬精密以其優越的技術實力和卓越的製錶歷史，不僅在手錶領域傲視群雄，更以高標準的要求，成為眾多手錶品牌的靈魂製造商。

「MONOLITH」是群馬精密自家品牌腕錶的翹楚，由活躍於日本和海外的建築師窪田勝文操刀設計。這款手錶風格極簡，以磨砂鈦金屬錶殼和深黑色錶盤為特點，展現出極致的時尚感。這款手錶不僅展現了窪田勝文對於極簡主義的深厚理解，也將日本傳統建築特有的簡潔美感融入在這款手錶當中，更奠定了群馬精密在自有品牌手錶領域的傲人地位。

群馬精密不僅在手錶領域取得卓越成就，近年來更推出了自家品牌磁性配件「CO & RUNNER」。根據群馬精密表示，CO代表共同，RUNNER代表奔跑的人。CO & RUNNER的理念是「陪伴追求目標者、一起共同進步的產品」。群馬精密期望CO & RUNNER研發的產品能夠提升運動動力、運動後護理、以及舒緩日常生活中的身體問題，幫助人們提高生活質量。

「CO & RUNNER磁石運動項鍊」不僅擁有卓越的機能性，更是件極具裝飾性的時尚品。除了作為家用永久磁療儀的效果外，項鍊含有4個釹磁鐵，磁力達200mT (2000高斯)，且加入罕見的「貴陽石」。貴陽石是永久磁石的一種，與一般磁石相比，貴陽石的磁力線更高，能有效促進配戴部位的血液循環。此外日本生體物理醫學專家山野井昇指出，與其他的礦石相比，貴陽石也具有遠紅外線、負離子等高功能性，具有能夠放鬆肌肉、緩解疲勞等功能。

「CO & RUNNER磁石運動項鍊」的項圈材料採用安全的鉑金矽膠，這是一種安全的有機矽，常用於衛生和醫療相關產品。無氣味且堅固耐用。磁性扣環設計方便穿戴，並提供黑、白、藍、粉紅等四種風格選擇，無論是運動場上或日常休閒穿搭都不違和。

日本女子高球名將佐伯三貴是CO & RUNNER磁石運動項鍊的忠實愛用者，更於2023年三月成為該產品的代言人。她的成功故事，彰顯了這款優質運動生活產品的實用性和效益。在2023年底，CO & RUNNER正式進軍台灣市場，為廣大運動愛好者帶來一場健康與時尚的革命。CO & RUNNER磁石運動項鍊，讓您的生活更精彩，更有活力！「CO & RUNNER磁石運動項鍊」

醫療器械合格證編號：304AFBZX00053000；建議售價3,980元。