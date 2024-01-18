明晚變天！入冬最強寒流周日來襲這2天最冷 高山有機會下雪

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入冬最強寒流周日報到，中央氣象署指出，明（19）日晚間鋒面接近，周六通過，各地都有降雨機會，周日寒流來襲，全台溫度一路下滑，估下周二到下周三最低溫，北部7到9度、中南部8到10度，空曠地區再降1到2度，而下周一、周二高山有機會降雪。

氣象署預報員曾昭誠表示，明日白天各地溫度仍偏暖，晚間鋒面接近，北部開始轉雨，其他地區多雲。周六鋒面通過，東北季風增強，各地降雨機率增加，主要範圍在中部以北、東半部，其他地區有零星降雨。

他指出，周日寒流南下，周日迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨期間，下周一至下周二降雨最明顯，華南雲雨區的影響，中部以北、東半部、南部山區都有降雨機會，其中北部、宜蘭花蓮雨勢較廣泛。下周三水氣減少，雨區縮減至北東降雨，中南部山區零星降雨。

溫度方面，曾昭誠說，明天溫度與今天類似偏高，各地高溫25至26度，入夜後溫度開始下降，周六鋒面通過受東北季風影響，北部、宜蘭溫度下降，周日北部約15到17度，中南部低溫15到17度、高溫約22到23度。

曾昭誠表示，這波寒流影響最低溫時間點，預估在下周二下半天至下周三全天，北部7至9度、中南部8至10度、台東10至12度，空曠地區再少1至2度。下周四白天，冷空氣減弱，北部宜蘭15至17度、中南部20度。

降雪機率方面，曾昭誠指出，下周一晚上，北部、宜蘭約1000公尺到1500公尺高山有降雪機會，另下周二中南部、花東2500公尺到3000公尺高山也有降雪機率。