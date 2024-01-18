AI手機全年出貨破億 三星陳啓蒙預估：S24銷售較前代成長3成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎接AI手機世代並掌握市場趨勢，台灣三星電子18日宣布，業界首款、整合 Galaxy AI智慧應用的Galaxy S24旗艦系列正式在台上市。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，看好一系列產品革新，將為市場拓展全新契機，三星樂觀預估Galaxy S24旗艦系列銷售量較前代成長3成，為高階手機市場再創成長動能。

全球AI智慧應用快速崛起，手機產業亦不例外，根據Counterpoint預估，截至2024年AI手機將掀起革命性變革，全年出貨量有望突破1億支，並於2027年達到5.22億支，佔整體出貨量40％。融合全新AI體驗，從通訊、攝錄、創作、娛樂等日常生活，引領消費者邁向掌中AI新紀元。

陳啓蒙表示，三星以深厚的創新技術底蘊，穩居市場領導地位，看好AI發展態勢，並觀察消費者需求，我們正式在台推出首款結合全方位AI應用的Galaxy S24旗艦系列。除富含AI智慧外，更搭載Galaxy史上最快處理器、最高螢幕亮度等升級版硬體規格，同時，攝錄影表現亦再次進化，讓消費者輕鬆拍出專業級影像。

陳啓蒙表示，2023年整體市場高中低階價格帶約為5：2：3，三星在2023年則成功達成去年目標，高中低階占比為4：4：2，2024年三星更訂定5：3：2的目標，期望透過AI的體驗、N-1代的操作策略，拓展更多高階市場。

陳啓蒙也說，Galaxy S24旗艦系列導入的諸多Galaxy AI功能，將於2024年上半年延伸至舊機型，包括Galaxy S23旗艦系列、Galaxy S23 FE、Galaxy Z Fold5和Flip5，以及Galaxy Tab S9系列平板。此外不只手機，包括平板、家電、智慧顯示器也都將搭載AI應用。

對於2024年整體手機市場的觀察，陳啓蒙也說，在銷售量上約有5％正成長，成長動能來自於景氣趨好、消費活動回歸正常、業內聚焦AI議題、3大電信業者渴望創造Q1開門紅，眾多拉力下帶動換機潮；而對於銷售額三星評估更為樂觀，預估將會有10％的成長。三星方面亦將透過AI的體驗、N-1代操作、更豐富的高階產品線持續挹注銷售佳績。