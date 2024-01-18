前往主要內容
工商時報LOGO

西甲培訓教練群在河堤國小 5百學童體驗足球樂趣

  • 中時即時 任義宇
西甲足球學校推廣列車首站來到高雄市河堤國小，教練帶領500位學童體驗足球樂趣。（高雄市教育局提供／任義宇高雄傳真）
西甲足球學校推廣列車首站來到高雄市河堤國小，教練帶領500位學童體驗足球樂趣。（高雄市教育局提供／任義宇高雄傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

西班牙足球甲級聯賽附屬足球學校在2022年隨高雄市楠梓足球場落成，一同引進台灣，今天西甲足球學校展開推廣列車，首站前進高雄市河堤國小，500多位學生在專業教練帶領下，體驗足球樂趣。

西甲足球學校推廣列車在河堤國小，由教練帶領學生，跟著外籍教練踼足球，先進行短暫的體能訓練，包括前走與換位，都是學生們學習足球的最佳體能訓練；之後每個動作都要到位，讓剛考完期未考的河堤國小學生非常盡興。

河堤國小校長杜昌霖表示，河堤國小成立足球社團有4年時間，西甲足球學校是有別於體育班教學模式的「足球社團」，藉由專業水準的足球訓練，培養出新生代世界級足球選手，今天的體驗活動，讓學生認識到「西甲」外國足球體系，也開闊學生們眼界與國際接軌。

河堤國小足球隊隊長林聖瀚說，自己曾經參加過西甲足球學校的訓練，與平常在學校訓練的方式不一樣，覺得踢球時除了球技要精進外，心理素質的提升很重要，尤其比賽時球隊落後的情況，更需要冷靜，才有機會反敗為勝。

足球學校總監Ramon說，非常驚訝河堤國小的學生們，對足球體驗竟如此熱切期待。總教練翁偉賓表示，這次體驗活動，結合TECHNICAL(技術)、TACTICAL(戰術)、PSYCHOLOGCIAL(身體能力)及PHYSICAL(心理素質)，讓所有參與體驗的小朋友們，提升自信心、主動性與勇於突破自我，希望透過今天足球推廣列車，在河堤國小也能找到明日之星。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 群創爆量30萬張！國內券商開槍喊買 最新目標價出爐

  2. 00878退燒？存股族新寵是這檔、這樣買穩抱10％息

  3. 勞退自提6％不划算 每月多領1萬不香嗎？一文盤點優劣

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。