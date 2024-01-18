地標網通挑戰手機回收價最高！三星S24預購舊換新0元帶回家

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三星電子於今晨舉辦「Galaxy Unpacked 2024」發表會，全球三星粉絲期待已久的旗艦手機Galaxy S24系列盛大登場。行動裝置零售連鎖企業地標網通，於今日(18) 即時宣布 S24 系列預購開跑，推出免費容量升級等預購禮，最高價值近6,000元！搭配手機舊換新最高折扣超過4萬，挑戰業界最優惠！

三星S23 Ultra 霸榜2023最佳拍照第一 S24導入AI 體驗前所未有

三星 S 系列在地標網通一向穩居安卓旗艦熱銷機皇寶座，前「機皇」Galaxy S22 旗艦系列曾在地標網通門市創下歷史新高銷售佳績，S23 的推出更超越S22的熱銷紀錄，為地標網通創造 2023 年最大的排隊熱潮。

三星旗艦手機的拍照及頂尖攝錄影功能一向廣受市場肯定。Galaxy S23 Ultra 更於 Phone & Photo 2023 年發布的「最佳拍照手機排名」中，八度奪下了月冠軍寶座，其排名依據全球網友盲測大數據，顯見拍照實際表現深獲消費者喜愛。以「Galaxy AI is coming」為口號，S24 系列除了規格更高之外，結合各項 AI 功能成為發表會的亮點之一，這次更導入最夯的「生成式 AI」 新增不少黑科技級的影像功能，例如可以隨意移動和放大縮小影像中的物件，可預期將為拍攝帶來前所未有的新鮮體驗， 詢問度居高不墜。

在地標網通預購三星S24系列 不限廠牌舊換新 0元即可入手

地標網通總經理游家佑表示：「三星公布 S24 系列發表會時間之後，門市即陸續收到粉絲們的熱烈詢問，地標網通也加緊研擬對於預購的方案和相關措施。這次，我們特別為想換機的消費者們帶來有別於以往的優惠，除了能得到預購好禮之外，也希望讓消費者在享受 S24 系列高規格、特別色及AI 的各項新科技體驗之餘，能夠擁有更大的儲存空間，一起邁向 AI 手機的新時代。」

地標網通一向以「挑戰手機最低價」為使命，提供三大電信超過百種門號資費方案，可依據顧客實際使用需求給予最划算的選擇。門號方案搭配S24系列預購，最高可現金折抵18000元，持續為消費者挑戰業界最優惠。

這次亦為 S24 系列預購推出手機舊換新優惠，回收價力拼市場最高，不論安卓手機或iPhone皆可參與舊換新預購活動，最高可折抵$41,000，S24、S24+都有機會可以$0 帶回家，讓顧客可以更輕鬆換機、立即暢享三星 S24 系列的 AI 新體驗。

持續「挑戰手機最低價」為使命，地標網通針對 S24 系列也提供超過百種電信資費方案，並同時推出手機舊換新優惠，合併搭配更有機會用 $0 將手機帶回家。圖／業者提供

S24系列預購限定 容量加倍不加價！祭預購禮近6千

凡預購最新三星旗艦手機 S24 系列的消費者將獲得豐富的優惠及好禮，所有 S24 系列機型的預購都將獲得 256GB 免費升級至 512GB 儲存空間，同時贈送價值 $1,490 的透明多功能保護殼，總價值近 6,000元！

為回饋想換機的消費者，地標網通的 S24 系列的獨家預購活動，包含256GB 免費升級至 512GB 儲存空間，以及值 $1,490 的透明多功能保護殼。圖／業者提供

地標網通 Galaxy S24系列預購禮於1月18日17:00 至1月24日22:00限時開放，預購期間可透過活動頁指定登錄連結、地標網通全台分店登記預購。

活動頁面：https://www.landtop.com.tw/reviews/352