陸港股尾盤急拉 傳國家隊資金進場

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大陸股市18日上演「V型」反彈。上證指數盤中一度大跌2.56％，但午後風雲突變，下午2時許開始拉升翻紅，此時不僅多檔滬深300ETF放大量，上證50ETF也放大量，接近尾盤成交額超過人民幣（下同）100億元，創下2015年以來新高。市場分析，不排除是「國家隊」進場護盤。

上證指數18日收漲0.43％至2,845.78點，但年內累計下跌3.93％。港股方面，恒生指數18日盤中一度下跌0.61％至15,183點，再創14個半月新低，但午後在陸股止跌反彈帶動下，下午2時50分左右，恒指漲至15,463點全日高點，終場收漲0.75％至15,391點。

券商中國報導，多檔滬深300ETF於18日午後放大量。其中，華泰柏瑞滬深300ETF當日成交額突破152億元，最後半小時成交額超過56億元，創下階段新高。易方達滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF成交額都超過40億元。另外，上證50ETF的成交額超過100億元。

值得注意的是，上述規模的放量僅出現在2015年的救市過程中，因此引發市場對於「國家隊」資金入市的猜想。市場人士透露，18日下午的情況與此前相似，不排除存在救市資金入市的可能性。