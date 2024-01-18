讓ESG落地生根 智庫、大學推新法

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歐盟碳邊境調整機制（CBAM）申報作業今年啟動，企業界忙於全新學習，擔憂來不及作業。學者認為，碳排盤查不是單獨存在的議題，若是業者回溯到國際主流的ESG，統整地盤點企業面的準備工作，將能更明確掌握接續的各項細節。台灣經濟研究院因此自費研發製造業ESG檢查表，提高企業實際參與的效果，完整內容即將公開。

大學院校界也祭出實際動作，商業發展研究院與業界推動「促進臺灣大專校院ESG領域課程及認證」並進入大學開課，18日舉行第二場簽約儀式。商研院表示，去年已與14所大專院校簽署協議，加上本次的22所，目前已有36所大專院校正式達成合作共識。

學研界的投入，對於逾150萬家的台灣中小企業，可望加速推動ESG永續發展目標。

商研院(CDRI)董事長許添財表示，此舉將能匯聚ESG永續發展相應的產業人才，攜手合作培育卓越的師資團隊，在大專院校進行系統性的ESG永續教育種子師資培力與標準課程教學推廣，可進ㄧ步嘉惠莘莘學子在走出校門前就已具備將來就業時，實際參與各層面永續發展管理工作的相關職能。

商研院(CDRI)院長王建彬亦指出，今年計劃將ESG相關知識引入東南亞臺商，預計推出越南、泰國等地的ESG台商課程。

此外，國立中央大學每年進行「ESG人資大調查」，年更擴大規模，邀請國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心共同參與問卷設計與分析，調查結果公開分享，讓企業自身更加瞭解企業永續發展的方式與價值，中央大學管理學院長葉錦徽強調，主要是人資單位為企業推動永續的最重要環節。

根據「ESG人資大調查」結果，中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心主任沈建文指出，人資部門未來三年主要發展ESG業務的前五項工作，分別是「招聘與選用人才」、「員工發展計畫」、「企業文化」、「員工培訓計畫」、「建立多元共融職場環境」。惟，企業HR推動ESG事務的挑戰依然為「不易評估效益」、「缺乏ESG相關知識與人才」，需要投入更多的資源及支持。