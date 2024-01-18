常勝攜手新銳漫畫家 新作帶讀者走進漫畫家腦袋

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漫畫家常勝當召集人，邀集台灣新銳漫畫家一同創作，包括PETER MANN、路徑Path、致怡ZEI，集結眾人的創作力，打造作品《漫畫之國MANGALAN》，帶著「漫畫家的腦袋都在想什麼」的思考創作。

常勝認為，這一切暗指，當你看一部好看的漫畫時，是能夠輕易的進入漫畫世界，沉浸其中。至於這場經歷與冒險是真是假，愛看漫畫的人會有自己的答案。「一部共同創作，有著共同的角色，卻有數個截然不同的畫風在其中的單一劇情漫畫，我們在這樣的初衷下完成了《漫畫之國》。」

常勝在後記提到對於漫畫的想法，「我時常覺得漫畫與其他媒體的不同與迷人之處在於『翻頁』。畢竟，你永遠不會知道翻開下一頁會帶給你什麼，一個答案？一個開闊的世界？或是一場華麗的冒險。」

PETER MANN對於這部漫畫的發想是，歡迎來到彼得‧曼的腦袋，在這裡，什麼都有、什麼都沒有、什麼都怪、什麼都不奇怪，剖析彼得‧曼的思維，體驗假日的悠閒，喝完一杯咖啡才發現有隻彼得‧曼在杯底的感覺。

整本漫畫的點子是「愛麗絲夢遊仙境」，只不過愛麗絲進入的不是仙境，而是漫畫作者的腦子裡。理所當然的，進入的是哪位作者的腦袋，就由這位作者來畫出不受干涉的腦中奇幻世界。由四位畫風截然不同的漫畫家描繪出各自的腦中的奇思異想，遊戲規則只有一個——「如果能夠進入漫畫家腦袋裡？」

這部作品並非合集，而是以漫畫界未曾出現過的創作方式，集結數位漫畫家「共同創作的單一劇情漫畫」，當少女進入漫畫家A的腦中，則由漫畫家A執筆，以此類推，並會有「合作構成畫面」與「不同漫畫家的連動」。

主角穿梭在接續不同的漫畫世界中，每一回的最後一頁，少女由現實進入了漫畫世界或進入下一個漫畫世界的部分，由下一位登場的作者來繪製。因此每一回的最後一頁，都會是由兩位作者合作完成。