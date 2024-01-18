竹北高中點頭了！與陽明交大攜手邁向「附中」之路

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國立竹北高中18日校務會議正式決議通過，將接受陽明交大邀請，朝邁向陽明交大附中之路前進。陽明交大與竹北高中兩校將共同啟動後續的改隸程序，當日已正式成立合作工作小組，擬定合作方向後將開辦多場說明會，待校務會議再次通過後，就會送教育部審查。至於校友關心的校名、校歌等問題，未來將逐步討論。

竹北高中18日校務會議共有142人出席，126票舉手同意合校，無人投反對票，少數人未表達意見。校長陳瑞榮表示，通過已馬上跟交大成立合作工作小組，開始擬定合作契約、計畫內容，完成後就會針對家長、學生、校內同仁辦理說明會，接著再進入校務會議，若通過後將送教育部審查。

陳瑞榮指出，送交教育部審查若審查委員沒有意見，將給予兩校半年到1年的籌備期，目前還未遇到反對聲音，但仍會蒐集意見，希望更謹慎，邁向合作的過程中不要有瑕疵。

當日校務會議結束後，工作小組已正式成立，陳瑞榮表示，小組成員分為高中端及大學端，高中端有25人包括校長、家長會長、教師代表、學生代表等人，大學端則有6至7名教授加入。

至於竹北高中校友關心的校名、校歌以及校徽等會不會改變？陳瑞榮表示討論採共識決，學校的歷史淵源、感情因素均會列入考量，但程序上還未開始討論。