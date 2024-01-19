美研究：喝果汁後血糖飆升 長期恐致肥胖等慢性病

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根據美國專家對於先前研究所做的最新分析，若是每天喝至少一杯100%純果汁，可能會造成兒童和成人的體重小幅增加。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份分析報告的作者之一、美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）醫學教授暨哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）流行病學和營養學教授魏勒特（Walter Willett）說：「果汁有個根本的問題，就是食用量。以這種方式食用水果，很容易過量。」

魏勒特透過電子郵件表示：「舉例來說，我們多常一次吃下3顆柳橙？但一杯相當於3顆柳橙的柳橙汁可在1、2分鐘內喝用，我們還可能再續一杯；這會增加很多卡路里，並導致血糖飆升。」

專家指出，長期血糖過高，會導致出現胰島素阻抗、代謝症候群、糖尿病、心臟病、肥胖或其他慢性病。

美國印第安納大學（Indiana University）醫學院醫學與分子遺傳學教授暨附屬萊里兒童醫院（Riley Hospital for Children）小兒糖尿病計畫主任韓農（Tamara Hannon）表示：「除非你的孩子無法忍受以一般方式食用蔬果，否則以健康的角度來說，真的沒有理由用果汁替代完整蔬果。」

根據美國國家營養指南，青少年和成人每天飲用100%純果汁不應超過8盎司（約237毫升），且果汁不應被視為健康的解渴方式。

水果既然有益健康，為何喝純果汁會產生問題？吃水果和喝果汁有何差別？

專家舉例，吃蘋果不會使血糖突然飆高，因為果糖會緩慢釋放到血液中；但喝蘋果汁卻會讓血液頓時充滿果糖。

韓農解釋說：「血液不能含有大量的糖，這對器官來說是危險的。因此身體有很多機制讓血液快速擺脫糖分，以保持我們的血糖正常。」

此外，做過相關研究的哈佛大學陳曾熙公共衛生學院營養學系研究科學家馬里克（Vasanti Malik）指出，喝果汁對健康的影響不只關於血糖。

他表示：「以固體形態吃進卡路里，大腦更能夠記錄下這些卡路里並因此調整你的進食。...但如果你是喝進這些卡路里，便可能不會感覺到飽，於是又會開始吃東西。」