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農曆年後討論成員 環境部公開接受各界推薦碳費審議會委員

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為組成碳費費率審議會審議及訂定碳費費率，環境部18日表示，即日起至1月31日止，公開接受各界推薦學者專家擔任碳費費率審議會第1屆委員，「環境」、「能源及資源」、「經濟及財務會計」及「法律」等4類專長領域，委員任期共2年。據了解，環境部在收集到名單後，預計在農曆年後開始討論成員，並且公布審議會組成。

環境部表示，自今年開始碳費徵收對象的溫室氣體年排放量將納入計價，並於明年繳交；依氣候變遷因應法第28條規定，碳費的徵收費率將由碳費費率審議會審議後，送環境部核定公告。

環境部前已於112年12月1日訂定發布「碳費費率審議會設置要點」，依該要點規定，審議會召集人為環境部次長、副召集人為該部氣候變遷署署長，委員人數為19人到23人，將由部長遴聘機關代表、民間團體代表及學者專家，其中政府機關以外之委員不得少於三分之二，任一性別比例不得少於三分之一，以儘可能將各領域的代表及意見納入，並符合性別平等精神。

為遴選該審議會學者專家委員，環境部自即日起至1月31日止公開接受各界推薦學者專家，並將分為「環境」、「能源及資源」、「經濟及財務會計」及「法律」等4類專長領域；為利後續遴聘作業順利，該部也請推薦人先徵得受薦人同意後再行推薦。

環境部表示，碳費費率為各界十分關切之議題，亟需具有相關學術專長及經驗之學者專家參與討論，該部誠摯邀請各界踴躍推薦優秀專業人才擔任審議會委員。

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